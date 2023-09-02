Ключевой толкователь темных времен. Как американский историк Тимоти Снайдер стал голосом Украины в мире и какие его книги стоит читать 2 сентября, 07:38 NV Премиум Тимоти Снайдер может себе позволить снять «белое пальто», выйти из «башни из слоновой кости», вдохнуть воздух реальности и быть интересным, порядочным, неравнодушным человеком, уверяет философ Антон Дробович. (Фото:Thomas Karlsson / TT / Alamy via Reuters)

О ведущем адвокате Украины в мире, историке и публицисте Тимоти Снайдере рассказывает глава Украинского института национальной памяти, военнослужащий ВСУ Антон Дробович

Тимоти Снайдер уже давно не нуждается в лишних представлениях и рекомендациях украинскому читателю, скромный и одновременно мощный друг Украины, он является не только историком, но и человеком, который действенно помогает украинцам бороться за свое будущее. Именно поэтому он стал одним из героев проекта Люди, приближающие победу в журнале NV. О важности действий и слов Снайдера для украинского настоящего и будущего размышляет философ Антон Дробович:

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«Во все времена люди восхищались и удивлялись теми представителями своего сообщества, которые умели вглядываться в далекое и сложное, а дальше, поняв его, объяснить другим. Именно к таким людям относится один из самых интересных интеллектуалов ХХ-ХХI века, историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер.

Его жизнь также достойна восхищения, ведь это история парня из простой семьи, который родился в далеком от нас американском штате Огайо и благодаря уму и честному труду стал одним из лучших в мире знатоков истории Восточной Европы ХХ века, тоталитарных режимов и Холокоста. Кроме того, он является человеком, который смог из этой истории извлечь уроки и показать пример достойного поведения в противодействии злу. Злу, которое питается призраками и незнанием страшного геноцидного прошлого «кровавых земель» Европы.

Работы профессора Снайдера радуют нас, представителей восточноевропейских народов, не только самим фактом академического интереса, таким необходимого для взаимопонимания и диалога с коллективным Западом, но и искренней человеческой эмпатией. Выдерживая необходимую академическую дистанцию и объективность в многочисленных исследованиях истории украинцев, поляков, белорусов, евреев, он не стесняется потом высказывать слова поддержки и человечности в отношении современности наших народов. По меткому определению The Guardian он стал «ключевым толкователем темного времени», который помогает разобраться в причинно-следственных связях современной российско-украинской войны, но, кроме того, является активным деятелем добра, выступая на многочисленных международных площадках (от конференций до заседаний Совбеза ООН) с призывом поддержать Украину, а затем ценности свободы, демократии и мира.

Эти его действия, а также активная популяризация нашей истории, инициатива по документированию российских преступлений в Украине и помощь в волонтерском проекте по усилению украинской ПВО, четко показывает, что современный ученый может себе позволить снять "белое пальто", выйти из «башни из слоновой кости», вдохнуть воздух реальности и быть интересным, порядочным, небезразличным человеком. Человеком, который не только наблюдает за ходом истории (человеком-статистом), а человеком живым и ответственным, который пытается повлиять на историю так, чтобы она не превратилась в очередной кровавый кошмар в музеях, фильмах и книгах будущего.

Некоторые книги и статьи Тимоти Снайдера, переведенные на украинский, которые действительно стоит прочитать:

Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным

О тирании: Двадцать уроков двадцатого века

Наша болезнь. Уроки свободы. Из больничного дневника

Размышления о двадцатом веке (в соавторстве с Тони Джадтом)

Московская русофобия (выступление в ООН)"





Текст впервые опубликован в журнале NV#3, журнал можно приобрести здесь

