Тимошенко впервые прокомментировала президентскую гонку между Зеленским и Порошенко Вчера, 20:30 4265 Цей матеріал також доступний українською Юлия Тимошенко / Facebook Юлия Тимошенко Юлия Тимошенко / Facebook

Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко впервые после поражения прокомментировала предвыборные дебаты между кандидатами Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

В комментарии Громадському она подчеркнула, что ни один из участников второго тура выборов не в состоянии "разобраться с теми проблемами, которые сегодня стоят перед Украиной".

"Зная каждого из них достаточно глубоко и понимая не только фасадные вещи, но и то, что происходит за кулисами, я могу сказать, что не могу кого-либо из них поддержать", - сказала лидер Батькивщины, которая заняла третье место в первом туре.

По словам Тимошенко, избирательная кампания второго тура напоминает ей "воронку негатива" и "соревнования анализами". Она рекомендовала им перестать устраивать "побоища" вокруг анализов и начать соревноваться "стратегиями, содержанием, решениями".

"Я хочу им посоветовать вернуться к реальному обсуждению, как они страну будут выводить из этого тяжелого состояния. Чтобы страна это чувствовала. Будущее страны формируется не в кабинетах урологов", - подчеркнула она.

Тимошенко добавила, что сейчас ее партия не собирается объединяться ни с новыми, ни со старыми с лицами.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

Тимошенко заняла третье место и не прошла во второй тур выборов. Ее поддержали 13,4% украинцев. Она признала поражение и заявила, что будет готовиться к парламентским выборам осенью текущего года.

Тимошенко боролась за президентское кресло трижды. В 2010 году она проиграла беглому экс-президенту Виктору Януковичу, в 2014 году - нынешнему главе государства Петру Порошенко в первом туре.