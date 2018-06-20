20 июня 2018, среда

Тимошенко: Возможно, я буду последним президентом, которого вы выберете

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Тимошенко предложила
Юлия Тимошенко / Facebook

Тимошенко предложила "канцлерскую форму правления" в Украине

Лидер партии​ Батькивщина Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы на выборах президента намерена немедленно провести референдум с целью принятия новой конституции Украины и превращения страны в парламентскую республику.

"Возможно, я буду последним президентом, которого вы выберете. Но если мой план станет реальностью, вы сможете всенародно избирать канцлера, вместе с большинством в парламент", - сказала Тимошенко  в ходе видеоконференции, проведенной в сети Facebook.

Она отметила, что вместо слова "канцлер" можно использовать слова "гетман" или "премьер-министр".

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Тимошенко подчеркнула, что предлагаемая ей "канцлерская форма правления" ни коим образом не означает превращения Украины в федеративное государство.

"Федерализация в нашей стране не допустима, так как существуют очень сильные центробежные силы, которые сегодня разрывают нашу страну... Забудьте о слове "федерализация". Я никогда этого не допущу, если будет возможность вместе с вами по-другому строить Украину. Федерализации не будет никогда. Унитарная страна!", - сказала Тимошенко.

"Для меня президентский пост и выборы - это не Playstation, а это реальные изменения, которых ждет страна", - заявила Тимошенко.

О намерении участвовать в президентских выборах, которые запланированы на март 2019 года, Тимошенко заявила еще в октябре 2017 года. 

Тимошенко уже два раза принимала участие в выборах президента Украины. В 2010 году она заняла второе место, уступив Виктору Януковичу, а в 2014 проиграла Петру Порошенко.

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