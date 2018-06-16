Тимошенко разорвала контракт с американскими лоббистами - реестр департамента юстиции США

11 мая оффшорная компания Two Paths LLC разорвала контракт с компанией Avenue Strategies, которая должна была оказывать лоббистские услуги лидеру партии Батьківщина Юлии Тимошенко. Об этом сообщается в документе в реестре департамента юстиции США.

"Консалтинговое соглашение между Two Paths LLC (Юлией Тимошенко) и Avenue Strategies Global разорвано без привлечения Avenue Strategies Global к политической или иной активности", – отмечается в документе.

Напомним, ранее американское издание The Hill сообщило, что Юлия Тимошенко в подготовке к президентским выборам наняла американских лоббистов, которые работали на кампанию Дональда Трампа.

Контракт с Avenue Strategies Global подписала не сама Юлия Тимошенко, а оффшорная компания Two Paths LLC, которая действовала от его имени.

Предполагалось, что контракт будет действовать с февраля по август 2018 года.

Ранее также сообщалось, что Тимошенко дважды отказалась объяснять происхождение десятков тысяч долларов на оплату услуг лоббистов США.

Также глава лоббистской компании Берри Беннетт, который работал старшим советником кампании Дональда Трампа, сообщил американским журналистам, что будет работать "только персонально на Юлию Тимошенко, чтобы организовать несколько ее визитов" в США.