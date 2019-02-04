Тимошенко рассказала, кто может занять ключевые посты в Кабмине в случае ее победы Сегодня, 17:25 389 Цей матеріал також доступний українською EPA Юлия Тимошенко EPA

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко озвучила возможные кандидатуры на ключевые посты в Кабмине в случае своей победы на президентских выборах.

Как передает корреспондент НВ, Тимошенко на встрече с представителями бизнеса отметила, что у нее в команде многие годы за международное направление отвечает Григорий Немыря и "это ни для кого не секрет".

В свою очередь, за разработку экономического и финансового направления сейчас в команде Тимошенко отвечает Виталий Ломакович (член совета НБУ в 2014-15 гг).

Тимошенко прямо не сказала, возглавит ли Ломакович Минфин, но отметила, что какую-то должность он займет.

Отвечая на вопрос, кого бы она предпочла в качестве соперника во втором туре президентских выборов, Петра Порошенко или Владимира Зеленского, экс-премьер сказала, что победит любого из них.

Согласно данным опроса Центра Социологический мониторинг, Украинского института социальных исследований имени Яременко, компании Info Sapiens и Соцгруппы Рейтинг, лидерами президентского рейтинга являются шоумен Владимир Зеленский, нардеп Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко.