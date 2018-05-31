31 мая 2018, четверг

Тимошенко пропустила почти все голосования Рады в мае - КИУ

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Тимошенко возглавила антирейтинг по количеству голосований в Раде

Тимошенко возглавила антирейтинг по количеству голосований в Раде

Лидер фракции Батькивщина Юлия Тимошенко в мае приняла участие всего в 1% голосований в Верховной Раде, сообщили в Комитете избирателей Украины.

Отмечается, что политик проголосовала всего семь раз из 462 голосований. Среди прочего Тимошенко не голосовала за законы по трансплантации органов и совершенствования деятельности Госбюро расследований.

Также в тройку лидеров попал лидер Оппозиционного блока Юрий Бойко, он принял участие лишь в 6% голосований (28 раз).

Коллега из этой же фракции Александр Вилкул принял участие в 8% голосований.

Организация также определила лидеров по количеству голосований.

Так, наибольшие показатели у главы фракции Самопомич Олега Березюка, он принял участие в 75% голосований. Максим Бурбак из Народного фронта проголосовал 79% раз, а его коллега из БПП Артур Герасимов показал 88% участия в голосованиях.  Два последних нардепа посетили все заседания парламента в мае.

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