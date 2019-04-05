Наталья Кадя
Полезная привычка. Как "спасибо" конвертируется в прибыль и деньги
Зоя Казанжи
А я хочу, чтобы победил Зеленский
Евгений Уткин
Footbinding. Украинская версия
Ярослав Грицак
Осторожно: рыбораки!
Спецтема: Выборы президента Украины

Тимошенко получит только бонусы и плюсы. Политический аналитик – о парламентских выборах

5 апреля, 15:18
1464
Цей матеріал також доступний українською
Тимошенко получит только бонусы и плюсы. Политический аналитик – о парламентских выборах - фото

REUTERS/Vasily Fedosenko

Юлия Тимошенко

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко имеет шансы занять первое место на парламентских выборах, заявил директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала в эфире Радио НВ.

"Будет ошибкой, если она (Тимошенко - ред.) сейчас влезет [...]. Она сейчас заинтересована в том, чтобы два кандидата, вышедшие во второй тур, показали все худшее, что у них есть. Потому что мы должны понимать, кто бы ни стал президентом, если это будет Зеленский, он реально до парламентских выборов ничего не может сделать, и будет очень резкое разочарование", – отметил Бала.

По его словам, это может побудить парламент принять соответствующие законы.

"В этой ситуации Тимошенко безусловно возьмет только бонусы и плюсы из этого, и на парламентских выборах у нее все шансы занять первое место", – отметил Бала.

Кроме того, по его мнению, то, что шоумен Владимир Зеленский предложил Юлии Тимошенко быть "арбитром" и гарантом "честных правил" будущих дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко, отвлечет электорат лидера Батькивщины от фаворита первого тура президентских выборов.

Парламентские выборы в Украине назначены на 27 октября 2019 года.

Теги:   Парламентские выборы Юлия Тимошенко Владимир Зеленский Радио НВ

Спецтема   Выборы президента Украины

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№12)

Есть ли у Пети хоть какой-то шанс догнать Вову?

У Петра Порошенко осталось две недели для того, чтобы убедить электорат: он — более удачная кандидатура на пост главы государства, чем триумфатор первого тура шоумен Владимир Зеленский.

Читать журнал онлайн

Главное

События

Сегодня, 09:22

img
В Киеве в воскресенье проходит полумарафон, какие улицы перекрыты – трансляция
Футбол

Сегодня, 20:30

img
Определились все полуфиналисты Кубка Украины по футболу - видео
События

Сегодня, 02:13

img
Убийство Гандзюк: Гордеев прокомментировал свою отставку

ТОП 3

Политика

Сегодня, 21:47

img
Дебаты Зеленского и Порошенко: где и когда смотреть
72979
Политика

Вчера, 20:15

img
"Я всех услышал". Порошенко записал новое видеообращение
43565
Политика

Вчера, 17:05

img
Сутки прошли, не извинился. Геращенко просит открыть уголовное производство относительно Зеленского
22251