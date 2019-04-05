Тимошенко получит только бонусы и плюсы. Политический аналитик – о парламентских выборах 5 апреля, 15:18 1464 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Vasily Fedosenko Юлия Тимошенко REUTERS/Vasily Fedosenko

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко имеет шансы занять первое место на парламентских выборах, заявил директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала в эфире Радио НВ.

"Будет ошибкой, если она (Тимошенко - ред.) сейчас влезет [...]. Она сейчас заинтересована в том, чтобы два кандидата, вышедшие во второй тур, показали все худшее, что у них есть. Потому что мы должны понимать, кто бы ни стал президентом, если это будет Зеленский, он реально до парламентских выборов ничего не может сделать, и будет очень резкое разочарование", – отметил Бала.

По его словам, это может побудить парламент принять соответствующие законы.

"В этой ситуации Тимошенко безусловно возьмет только бонусы и плюсы из этого, и на парламентских выборах у нее все шансы занять первое место", – отметил Бала.

Кроме того, по его мнению, то, что шоумен Владимир Зеленский предложил Юлии Тимошенко быть "арбитром" и гарантом "честных правил" будущих дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко, отвлечет электорат лидера Батькивщины от фаворита первого тура президентских выборов.

Парламентские выборы в Украине назначены на 27 октября 2019 года.