Тимошенко отреагировала на включение в санкционный список России и сделала выпад против Порошенко

Лидер партии Батьківщина, нардеп Юлия Тимошенко отреагировала на включение в санкционный список России.

"Санкции Кремля, если честно, меня мало волнуют. Бизнеса у меня ни здесь, ни там нет и быть не может. Попутно замечу, что в санкционном списке, на удивление, нет "Рошена" или "Ленинской кузни"...Чтобы это могло означать? Вы не знаете?", - написала Тимошенко в Facebook.

1 ноября 2018 года Россия ввела санкции против 322 украинских граждан и 68 компаний.

Среди тех, на кого распространяются санкции - судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, а также юридические лица.

Счета, ценные бумаги и имущество участников санкционного списка, расположенные в России, подлежат блокировке. Также запрещено выводить капитал граждан и компаний за пределы России.

Российские санкции введены как ответная мера на украинские санкции против юридических и физических лиц РФ.