Тимошенко не появлялась на заседаниях Рады после поражения в первом туре выборов – Честно Сегодня, 17:07 488 Цей матеріал також доступний українською Valentyn Ogirenko/Reuters Тимошенко не прошла во второй тур, заняв третье место президентской гонки Valentyn Ogirenko/Reuters

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко не появлялась на заседаниях Верховной Рады после поражения в первом туре президентских выборов, заявили в Честно.

По данным активистов, ее карта для голосования была вставлена в слоте на рабочем месте политика. Также Тимошенко якобы была зарегистрирована на всех пленарных заседаниях парламента.

Фото: Чесно

По словам члена фракции Батькивщина Сергея Власенко, Тимошенко работает.

"Юлия Владимировна работает. Парламентарий может работать не только в сессионном зале Верховной Рады", - сказал он.

На сайте Рады говорится, что политик была зарегистрирована на заседаниях 9,10 и 11 апреля.

Также она якобы была зарегистрирована в электронной системе ВРУ.

Фото: Чесно

В то же время, ее карта ни разу не голосовала за поправки к языковому закону №5670-д, который рассматривали в эти дни.

Ранее активисты фиксировали случай, когда карта Тимошенко голосовала во время отсутствия политика на рабочем месте.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

Тимошенко заняла третье место и не прошла во второй тур выборов. Ее поддержали 13,4% украинцев. Она признала поражение и заявила, что будет готовиться к парламентским выборам осенью текущего года.

Тимошенко боролась за президентское кресло трижды. В 2010 году она проиграла беглому экс-президенту Виктору Януковичу, в 2014 году - нынешнему главе государства Петру Порошенко в первом туре.



