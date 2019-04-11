Тимошенко не появлялась на заседаниях Рады после поражения в первом туре выборов – Честно
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко не появлялась на заседаниях Верховной Рады после поражения в первом туре президентских выборов, заявили в Честно.
По данным активистов, ее карта для голосования была вставлена в слоте на рабочем месте политика. Также Тимошенко якобы была зарегистрирована на всех пленарных заседаниях парламента.
По словам члена фракции Батькивщина Сергея Власенко, Тимошенко работает.
"Юлия Владимировна работает. Парламентарий может работать не только в сессионном зале Верховной Рады", - сказал он.
На сайте Рады говорится, что политик была зарегистрирована на заседаниях 9,10 и 11 апреля.
Также она якобы была зарегистрирована в электронной системе ВРУ.
В то же время, ее карта ни разу не голосовала за поправки к языковому закону №5670-д, который рассматривали в эти дни.
Ранее активисты фиксировали случай, когда карта Тимошенко голосовала во время отсутствия политика на рабочем месте.
Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).
Тимошенко заняла третье место и не прошла во второй тур выборов. Ее поддержали 13,4% украинцев. Она признала поражение и заявила, что будет готовиться к парламентским выборам осенью текущего года.
Тимошенко боролась за президентское кресло трижды. В 2010 году она проиграла беглому экс-президенту Виктору Януковичу, в 2014 году - нынешнему главе государства Петру Порошенко в первом туре.