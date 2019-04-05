Тимошенко не будет вести президентские дебаты - политконсультант Зеленского 5 апреля, 19:52 6113 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Vasily Fedosenko Юлия Тимошенко не будет модерировать дебаты REUTERS/Vasily Fedosenko

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко не будет модерировать дебаты кандидатов в президенты, шоумена Владимира Зеленского и действующего главы государства Петра Порошенко.

Соответствующее заявление в эфире Радио НВ сделал политтехнолог Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

"Я думаю, она была бы независимым арбитром. Действительно, если бы она согласилась, то, по большому счету, на стадионе было бы представлено практически 60% голосов избирателей: у одного кандидата их 30%, у второго кандидата их почти 16%, и у Юлии Владимировны их 13,5%", - сказал он.

По его словам, Тимошенко могла бы быть подходящим арбитром на дебатах, поскольку в равной степени критиковала Зеленского и Порошенко. Однако из-за отказа главы Батькивщины, место модератора будет предложено другому "независимому рефери", добавил Разумков.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины. В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского.

После этого Зеленский предложил Юлии Тимошенко быть гарантом "честных правил" предстоящих дебатов.

В ответ Порошенко назвал легкомысленным соответствующее обращение шоумена к Тимошенко.