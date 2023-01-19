В ближайшее время. Тимошенко может лишиться должности заместителя главы Офиса президента — СМИ 19 января, 13:06 Кирилл Тимошенко (Фото:www.president.gov.ua)

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в ближайшее время может лишиться должности, об этом сообщила УП. Off the record у Telegram в четверг, 19 января.

«Все больше и больше наших собеседников говорят о том, что в ближайшее время должность замглавы ОПУ может потерять Кирилл Тимошенко», — говорится в сообщении.

По данным издания, также уволить могут нескольких председателей ОГА, связанных с Тимошенко.

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Нардеп Ярослав Железняк заявлял в Telegram, что скоро будут «новости о кадровых решениях» в Офисе президента.

«Оооо, говорят у нас, скоро будут новости о кадровых решениях в ОП. Я бы сказал „большие новости“)», — написал он, намекая на Тимошенко, поскольку именно он занимается программой Велике будівництво.

Издание Бабель со ссылкой на собеседников в парламенте сообщило в Telegram, что Тимошенко могут уволить, потому что на этом настаивают американские партнеры.

Также издание еще одним кандидатом на увольнение называет министра энергетики Германа Галущенко.

Сам Тимошенко в комментарии Детектору медиа заявил, что не будет комментировать слухи о своем увольнении и назвал их «бреднями из телеграмм-каналов».



2 декабря Украинская правда опубликовала расследование, в котором говорится, что замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко летом был замечен за рулем Porsche Taycan последней модели. Сам автомобиль, по данным журналистов, принадлежит непубличному бизнесмену Вемиру Давитяну и стоит около $100 тысяч.

В расследовании также рассказывалось, что Тимошенко арендует особняк почти на 1200 квадратных метров с собственным выходом к водоему. Дом принадлежит владельцу крупного строительного бизнеса Игорю Никонову. Замглавы ОП объяснил, что арендует это жилье по соображениям безопасности, поскольку его собственное расположено в опасном, учитывая регулярные ракетные обстрелы, месте.

Кирилл Тимошенко уже не в первый раз становится фигурантом скандального расследования. В конце октября журналисты Bihus.info сообщили, что замглавы Офиса президента пользуется в служебных целях автомобилем Chevrolet Tahoe, который компания General Motors передала Украине для гуманитарных целей.

После огласки Тимошенко объяснил, что использовал машину в качестве служебной, в том числе для поездок на деоккупированные территории, а также заявил, что откажется от ее использования.