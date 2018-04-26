Тимошенко и Гриценко - лидеры президентской гонки. Как так получилось?

Заместитель директора социологической группы Рейтинг Любомир Мысов прокомментировал результаты проведенного организацией исследования, согласно которому президентский рейтинг в данный момент возглавляют лидер фракции Батькивщина Юлия Тимошенко и лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко.

Свой комментарий Мысов дал в эфире Радио НВ.

Рейтинг власти пошатнули ряд коррупционных скандалов, произошедших с начала этого года, среди которых расследование о дорогостоящем отдыхе Петра Порошенко на Мальдивах, из-за которого президент Украины понес серьезные рейтинговые убытки, отметил он.

Мысов также добавил, что цифры, представленные в исследовании, не являются исчерпывающим прогнозом, и пока что рано говорить о том, кто из кандидатов точно попадет во второй тур во время президентских выборов, однако шансы на это имеет каждый из кандидатов до седьмой строчки президентского рейтинга.

Сегодня, 26 апреля, социологическая группа Рейтинг опубликовала исследование Общественно-политические настроения украинцев: Новые вызовы. Согласно исследованию, "в президентском рейтинге лидирует Ю.Тимошенко, ее готовы поддержать 9% среди всех опрошенных, А. Гриценко – 7%".

Власть традиционно имеет низкий рейтинг, поскольку к ней общество имеет завышенные ожидания, прокомментировал Радио НВ эти данные политтехнолог Виктор Уколов. А вот показатель, который имеют оппозиционные силы, в том числе лидер рейтинга — Юлия Тимошенко, свидетельствуют о неготовности людей отдавать за них свои голоса, добавил он.

Чрезвычайно важным для всех кандидатов будет последний год перед выборами, когда вся масса неопределившихся людей будет выбирать, кому отдать свой голос, отметил Уколов.

В свою очередь, согласно данным Рейтинга, лидера Оппозиционного блока Юрия Бойко, певца Святослава Вакарчука и актера Владимира Зеленского готовы поддержать по 6% опрошенных.

Говорить про серьезные шансы на выборах Вакарчука и Зеленского нельзя, потому что еще не заработали на полную кампании системных политических сил, отметил в комментарии Радио НВ политолог Андрей Золотарев.