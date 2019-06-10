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Тимошенко готова создать «коалицию действий» с партией Зеленского

Сегодня, 11:07
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Тимошенко готова создать «коалицию действий» с партией Зеленского - фото

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Юлия Тимошенко

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко готова создать парламентскую коалицию с партией Владимира Зеленского Слуга народа.

Об этом Тимошенко заявила на съезде Батькивщины в Киеве.

«Наша команда настроена в новом парламенте идти в коалицию с новым президентом, с другими демократическими проевропейскими силами и, более того, мы этой коалиции готовы предложить очень сильный план, а главное — сделать все, чтобы этот план стал реальностью», — цитирует Тимошенко Интерфакс-Украина.

Тимошенко предложила назвать будущую коалицию «коалицией действий».

По ее словам, настоящие демократические силы, которые могут пройти в парламент, — это Батькивщина, Слуга народа, партия Голос — должны объединиться во время избирательной компании и сделать все, чтобы на мажоритарных округах не прошли «мастодонты».

Досрочные выборы в Верховную Раду должны состоятся 21 июля. По данным последних соцопросов, партия Ляшко не преодолевает 5% барьер.

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10 июня состоялись съезды партий Европейская Солидарность, а также Слуга народа и объединения националистов, на которых были обнародованы предвыборные списки этих политических сил.

Спецтема   Выборы в Раду

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