05 октября 2018, пятница

Тимошенко дважды тайно встречалась в Пинчуком - Схемы

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По данным журналистов, автомобиль с такими номерами принадлежит Пинчуку

По данным журналистов, автомобиль с такими номерами принадлежит Пинчуку

Журналисты программы Схемы: коррупция в деталях опубликовали расследование, в котором утверждают, что лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко дважды встречалась с украинским бизнесменом Виктором Пинчуком.

Журналисты сообщили о двух встречах в апреле и сентябре 2018 года в здании на Рыльском переулке в Киеве.

Юлия Тимошенко в комментариях журналистам сообщила, что проводила встречи с Пинчуком в связи с ее участием в форуме YES и для "подготовки новой политической итерации Украины после президентских выборов.

"Виктор Пинчук на самом деле в Украине организовал форум YES. Вы в курсе? И именно поэтому – столько, сколько нужно было для того, чтобы подготовить мое участие в форуме YES. Он лично не готовил. Готовила его команда. Но мы встречались и обсуждали участие нашей команды в форуме YES", - заявила Тимошенко.

В пресс-службе Виктора Пинчука сообщили, что бизнесмен проводит встречи с разными политическими и общественными лидерами.

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