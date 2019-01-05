Тимошенко, будучи премьером, препятствовала предоставлению томоса - Ющенко Сегодня, 21:40 8 Цей матеріал також доступний українською Патриарх Иерусалимский отказал Ющенко Виктор Ющенко/Facebook

Бывший президент Украины Виктор Ющенко в эфире канала Прямой заявил, что во времена его президентства тогдашний премьер-министр Юлия Тимошенко препятствовала процессу предоставления автокефалии украинской церкви.

В частности, Ющенко рассказал, что он имел возможность пообщаться с патриархом Иерусалимским, который ему твердо ответил, что создание украинской поместной церкви - это "политический вопрос". Перед этим разговором, рассказывает экс-президент, Тимошенко призвала патриарха Иерусалимского "не торопиться".

"Я апеллировал к тому, что "Ваше святейшество, посмотрите там на улице 12 млн, те 12 млн умоляют, требуют в соответствии с православными канонами иметь свою национальную церковь. Почему я, как рядовой гражданин, как верный своей церкви, не могу иметь это благо?", - отметил Ющенко.

Ранее сообщалось, что в турецком Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос для Православной церкви Украины.

В воскресенье, 6 января, состоится торжественное богослужение двух предстоятелей. После божественной литургии томос об автокефалии ПЦУ будет вручен митрополиту Епифанию.

Ранее сообщалось, что текст-оригинал томоса о предоставлении автокефалии ПЦУ доставили Вселенскому патриарху.

Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, в котором приняли участие церковные иерархи, священники и миряне, представлявшие три православные церкви: Украинскую православную церковь Киевского патриархата, Украинскую автокефальную православную церковь и Украинскую православную церковь Московского патриархата, на котором утвердили устав Православной церкви Украины и избрали ее предстоятелем митрополита Епифания.

17 декабря новосозданную ПЦУ фактически признал Ватикан: в тот день официальный портал новостей Ватикана сообщил об избрании митрополита Епифания предстоятелем автокефальной Украинской церкви. Фактически это знак того, что в соответствии с порядком экуменического диалога с православными церквями в силу канонического признания Вселенским патриархом Варфоломеем Украинской церкви и ее митрополита – эта церковь приобретает для Ватикана субъектность.