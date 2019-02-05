Тимофей Милованов назвал личный ТОП-3 управленцев, "победивших систему" Сегодня, 18:47 784 Цей матеріал також доступний українською Vitalina Prihodko via Facebook Тимофей Милованов Vitalina Prihodko via Facebook

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев и и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун смогли "победить систему", заявил заместитель главы Совета Национального банка Тимофей Милованов.

Свое мнение экономист озвучил в интервью Радио НВ.

"Многими эти три человека воспринимаются негативно, потому что есть [экс-министр финансов Александр] Данилюк, есть [министр финансов Оксана] Маркарова, есть [заместитель министра экономики Максим] Нефьодов, есть [первый вице-премьер-министр Украины Степан] Кубив и т.д. Но эти три человека, они более контраверсионные, потому что пошли бороться с системой. Я считаю, что все три из них победили в этой борьбе, насколько это было возможно", - отметил он.

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