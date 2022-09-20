Террорист Пушилин обратился к Путину с призывом присоединить ОРДЛО к России «как можно быстрее»

20 сентября, 15:33
Поделиться:
Марионетка Кремля Денис Пушилин (Фото:Пушилин Д.В. / Telegram)

Марионетка Кремля Денис Пушилин (Фото:Пушилин Д.В. / Telegram)

Главарь террористической организации «ДНР» Денис Пушилин обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с призывом «рассмотреть вопрос вхождения» временно оккупированных украинских территорий в состав РФ.

Обращение к Путину марионетка Кремля Пушилин опубликовал в Telegram.

«Прошу Вас как можно быстрее в случае положительного решения по итогам референдума, в чем мы не сомневаемся, рассмотреть вопрос о вхождении ДНР в состав РФ. Многострадальный народ Донбасса заслужил быть частью Великой Страны, которую всегда считал своей Родиной», — сказал он.

Видео дня

Читайте также:

Дым после обстрелов в небе над Донецкой областью, 13 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich) Марионетка Кремля Пушилин заявил, что обратится к Путину за «дополнительными союзническими силами»

Пушилин заявил, что российская оккупация будет «восстановлением исторической справедливости», которой якобы «жаждут миллионы русских людей».

Ранее кремлевские марионетки в ОРДЛО огласили даты своих псевдореферендумов. Представители боевиков «Л/ДНР» заявили, что незаконное голосование состоится с 23 по 27 сентября.

Россия пытается запугать украинцев последствиями псевдореферендумов: экс-президент Дмитрий Медведев говорит, что в случае захвата РФ территорий Украины любые удары по ним будут расценены как атаки на саму Россию, после чего якобы будет «жесткий ответ».

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что проведение псевдореферендумов на захваченных украинских территориях ничего не изменит для украинских властей и международного сообщества.

https://www.youtube.com/embed/opvEZbJTOEs
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин ДНР Российская агрессия Денис Пушилин

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X