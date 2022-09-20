Террорист Пушилин обратился к Путину с призывом присоединить ОРДЛО к России «как можно быстрее» 20 сентября, 15:33 Марионетка Кремля Денис Пушилин (Фото:Пушилин Д.В. / Telegram)

Главарь террористической организации «ДНР» Денис Пушилин обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с призывом «рассмотреть вопрос вхождения» временно оккупированных украинских территорий в состав РФ.

Обращение к Путину марионетка Кремля Пушилин опубликовал в Telegram.

«Прошу Вас как можно быстрее в случае положительного решения по итогам референдума, в чем мы не сомневаемся, рассмотреть вопрос о вхождении ДНР в состав РФ. Многострадальный народ Донбасса заслужил быть частью Великой Страны, которую всегда считал своей Родиной», — сказал он.

Видео дня

Пушилин заявил, что российская оккупация будет «восстановлением исторической справедливости», которой якобы «жаждут миллионы русских людей».

Ранее кремлевские марионетки в ОРДЛО огласили даты своих псевдореферендумов. Представители боевиков «Л/ДНР» заявили, что незаконное голосование состоится с 23 по 27 сентября.

Россия пытается запугать украинцев последствиями псевдореферендумов: экс-президент Дмитрий Медведев говорит, что в случае захвата РФ территорий Украины любые удары по ним будут расценены как атаки на саму Россию, после чего якобы будет «жесткий ответ».

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что проведение псевдореферендумов на захваченных украинских территориях ничего не изменит для украинских властей и международного сообщества.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.