Термин Восточная Малопольша можно ставить в один ряд с "российским Крымом" — вице-премьер

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко посчитал, что некоторые изменения в польском законе об Институте национальной памяти могут быть поводом к выдвижению территориальных претензий к Украине в будущем. В частности, он подверг критике термин "Восточная Малопольша", который использован в документе. Об этом он заявил в эфире Радио НВ.

Подобные законы могут стать основанием для охоты на ведьм и стукачества, считает политик.

Розенко отметил, что отношение к Украине в Польше за последние три года резко ухудшилось, как на бытовом уровне, так и на уровне взаимодействия органов власти с украинскими организациями.

16 февраля вице-премьер Украины Павел Розенко посетил Польшу, где провел переговоры об отмене запрета польских эксгумаций на территории Украины, а также культурных и исторических вопросах, несмотря на принятый Варшавой закон об Институте национальной памяти. В Варшаве остались разочарованы диалогом и отметили, что позиция Украины показывает "регресс доверия".

Напомним, что в прошлом месяце директор Украинского института Национальной памяти Владимир Вятрович сообщил о том, что в Польше в течение 2014-2017 годов состоялось 15 актов вандализма на украинских местах памяти, в том числе - на могилах.

В свою очередь, Розенко заявил, что в Польше разрушено восемь украинских памятников, которые до сих пор не восстановлены, и призвал польскую сторону поспособствовать решению данного вопроса.