Терехова оштрафовали за использование русского языка в обращениях к харьковчанам и в эфире телемарафона

24 ноября, 16:24
Поделиться:
Игорь Терехов (Фото:www.facebook.com/ihor.terekhov)

Игорь Терехов (Фото:www.facebook.com/ihor.terekhov)

Мэра Харькова Игоря Терехова оштрафовали за использование русского языка в обращениях к харьковчанам, а также в эфире телемарафона.

Соответствующее постановление о наложении штрафа вынес уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Терехов должен уплатить штраф в размере 3400 гривен.

Видео дня

На странице уполномоченного в Facebook говорится, что также вынесено постановление о наложении административного взыскания в виде предупреждения за нарушение части 6 статьи 27 закона Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, согласно которому официальные интернет-представительства Харьковского городского головы в Facebook и Telegram должны быть выполнены на государственном языке.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=448039340838875&set=a.230662389243239

«В соответствии со статьей 291 Кодекса Украины об административных правонарушениях указанные постановления вступают в законную силу по истечении срока на их обжалование: 4 декабря 2022 года», — говорится в сообщении.

В 2021 году Уполномоченный по защите государственного языка предпринял ряд мер государственного контроля за применением государственного языка Харьковским городским советом, во время которых были установлены факты использования депутатами Харьковского городского совета, в том числе Игорем Тереховым, негосударственного языка при осуществлении своих полномочий.

Читайте также:
«Это возмутительно»: языковой омбудсмен требует от Труханова срочно убрать в Одессе все вывески на русском

По результатам осуществления мер государственного контроля в соответствии с действующим законодательством составлены акты и протоколы о нарушениях, о чем было сообщено должным образом.

Также в адрес харьковского городского головы и городского совета неоднократно направлялись письма с разъяснениями норм закона Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного и требования по недопущению их нарушения.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Харьков Штраф Игорь Терехов

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X