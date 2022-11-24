Терехова оштрафовали за использование русского языка в обращениях к харьковчанам и в эфире телемарафона 24 ноября, 16:24 Игорь Терехов (Фото:www.facebook.com/ihor.terekhov)

Мэра Харькова Игоря Терехова оштрафовали за использование русского языка в обращениях к харьковчанам, а также в эфире телемарафона.

Соответствующее постановление о наложении штрафа вынес уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Терехов должен уплатить штраф в размере 3400 гривен.

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На странице уполномоченного в Facebook говорится, что также вынесено постановление о наложении административного взыскания в виде предупреждения за нарушение части 6 статьи 27 закона Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, согласно которому официальные интернет-представительства Харьковского городского головы в Facebook и Telegram должны быть выполнены на государственном языке.

«В соответствии со статьей 291 Кодекса Украины об административных правонарушениях указанные постановления вступают в законную силу по истечении срока на их обжалование: 4 декабря 2022 года», — говорится в сообщении.

В 2021 году Уполномоченный по защите государственного языка предпринял ряд мер государственного контроля за применением государственного языка Харьковским городским советом, во время которых были установлены факты использования депутатами Харьковского городского совета, в том числе Игорем Тереховым, негосударственного языка при осуществлении своих полномочий.

По результатам осуществления мер государственного контроля в соответствии с действующим законодательством составлены акты и протоколы о нарушениях, о чем было сообщено должным образом.

Также в адрес харьковского городского головы и городского совета неоднократно направлялись письма с разъяснениями норм закона Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного и требования по недопущению их нарушения.