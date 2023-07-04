Угроза российского теракта на ЗАЭС: Зеленский призвал мир остановить Кремль 4 июля, 23:18 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 4 июля, прокомментировал информацию разведки о возможной подготовке российскими оккупантами провокации на Запорожской АЭС.

Страна-агрессор Россия должна понимать, что мир видит, к каким сценариям готовятся террористы, и готов реагировать, подчеркнул глава государства. Он напомнил, что радиация опасна для всем в мире, поэтому атомную станцию нужно защитить от каких-либо радиационных инцидентов.

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«Сейчас от нашей разведки мы получили информацию о том, что на крыше нескольких энергоблоков ЗАЭС российские военные разместили предметы, похожие на взрывчатку. Возможно, чтобы имитировать удар по станции. Возможно, у них какой-то другой сценарий. Но в любом случае мир видит — и не может не видеть! — что единственным источником опасности для ЗАЭС является Россия и никто другой», — сказал Зеленский.

Президент отметил, что у разных стран есть разведывательные и другие возможности, «чтобы точно знать, что происходит и кто виноват».

«К сожалению, не было своевременной и масштабной реакции на теракт против Каховской ГЭС. И это может вдохновлять Кремль на новое зло. Остановить его — это обязанность всех в мире. Никто не может остаться в стороне, потому что радиация никого не оставляет в стороне», — добавил он.



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