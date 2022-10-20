Теракт на Каховской ГЭС будет означать масштабную катастрофу, мир должен реагировать превентивно — Зеленский 20 октября, 22:46 Зеленский призвал мир действовать быстро и мощно, чтобы не допустить нового российского теракта. (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что подрыв временно оккупированной Каховской ГЭС приведет к масштабной катастрофе. Украинский лидер призвал мир действовать превентивно.

Во время вечернего видеообращения Зеленский призвал мир действовать быстро и мощно, чтобы не допустить нового российского теракта.

«Подрыв дамбы будет означать масштабную катастрофу. Этим терактом они могут уничтожить даже возможность поставки воды из Днепра в Крым», — сказал он.

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Зеленский отметил, что при подрыве каховской ГЭС Северокрымский канал, по которому вода поступает во временно захваченный Крым, просто исчезнет. Он убежден, если Россия готовит такой теракт, это означает, что террористы ясно осознают: им не удержать не только Херсон, но и весь юг Украины, в том числе и Крым.

Он также призвал мир и все международные организации дать понять государству-террористу, что такой теракт на Каховской ГЭС будет означать абсолютно то же, что и применение оружия массового поражения.

«Мир должен реагировать превентивно. Это ключевое сейчас. Принцип превентивного реагирования на угрозы безопасности должен стать одним из базовых для международной политики», — добавил он.

Ранее Зеленский заявил, что российские оккупанты заминировали дамбу Каховской ГЭС и уже подготовили все для осуществления теракта.

Инфографика: НВ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предполагал, что командующий оккупационными войсками Сергей Суровикин хочет взорвать временно захваченную Каховскую ГЭС, чтобы остановить контрнаступление Украины и прикрыть собственное отступление.