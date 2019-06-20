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Теоретически: в Слуге народа допустили коалицию с партией Голос

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Теоретически: в Слуге народа допустили коалицию с партией Голос - фото

НВ

Слуга народа может создать коалицию с Голосом, заявил Разумков

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков допускает создание коалиции в будущей Верховной Раде с партией Голос Святослава Вакарчука.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Вопрос же не с кем ты будешь объединяться, вопрос — зачем ты будешь объединяться. Если те задачи и цели, которые они будут ставить перед собой, совпадут с ценностными базисами партии Слуга народа, то, теоретически, объединение возможно», — сказал он.

На вопрос, планируется ли объединение с теми, кто уже был депутатом, Разумков ответил: «С кем мы будем объединяться, я вам сейчас не отвечу. Я бы хотел увидеть, за кого проголосует украинское общество, и с теми, за кого люди проголосуют, нам будет по пути».

Ранее глава штаба партии Голос Юлия Клименко рассказала, что 13 разных политсил предлагали им объединение.

В свою очередь глава штаба партии Слуга народа Александр Корниенко заявлял, что в будущем парламенте политсила президента не рассматривает в качестве союзников представителей «старых сил».

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Теги:   Партия Голос Дмитрий Разумков Святослав Вакарчук партия Слуга народа

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