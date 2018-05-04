Температура в Украине в июле-августе достигнет +35-40°С - синоптики

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Температура в Украине в июле-августе достигнет +35-40°С - синоптики

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида заявил, что температура в Украине в июле-августе будет достигать +35-40°, сообщает Интерфакс-Украина.

По словам Кульбиды, практически каждое лето идет рост температуры, количество дней с температурой +30-35° и +35-40° будет очень большое.

"35-40° со знаком плюс – это та граница, которая будет в большинстве областей Украины в июле-августе", - добавил директор Укргидрометцентра.

В июне ожидается превышение нормы температуры на 1-1,5°, в июле – на 1-1,5° (на Прикарпатье - 2-2,5°), в августе - 1,5°.

В свою очередь, количество осадков на протяжении летнего периода будет меньше нормы. Значительное снижение температуры начнется во второй половине сентября.

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