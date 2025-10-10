«Не можем использовать ракеты Patriot против дрона». Зеленский раскритиковал защиту киевских ТЭЦ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет защищать все объекты, в том числе частные станции, там, где это не могут сделать местные власти . Его слова приводит агентство Интерфакс-Украина .

Во время брифинга в пятницу, 10 августа, глава государства отметил, что ракеты для ЗРК Patriot не могут сбивать дроны.

«Я не доволен, например, если мы возьмем Киев. Есть ТЭЦ-5, ТЭЦ-6. Вопрос же не только в противовоздушной обороне. Мы не можем использовать ракеты Patriot против дронов. Какие могут быть вопросы к мэру? Это же коммунальные предприятия Киева? Я мог бы сейчас вам сказать, что я думаю обо всем этом. Но я не буду, потому что война одна у нас на всех», — сказал он.

Зеленский добавил, что Украина будет защищать и те объекты, за которые должны отвечать местные власти, но «неспособны что-то сделать».

«У нас одна страна, и люди все живут, и они не обращают внимание, чья это станция, в чьей она собственности», — сказал президент.

Также, как отметил глава государства, есть объекты «размером как село», которые нужно защищать системами ПВО. Зеленский также упомянул программу защиты трансформаторов, назвав ее неплохой.

Инфографика: NV

Ранее нардеп от Батькивщины Алексей Кучеренко утверждал, что на одной из киевских ТЭЦ повреждены блочные трансформаторы из-за отсутствия защиты. По его словам, их поразили обычные дроны, а не баллистические ракеты.

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) назвали такие заявления политической манипуляцией. Там заверили, что столичные ТЭЦ «имеют необходимую защиту первого этапа».

Российская атака по Украине 10 октября

Ночью 10 октября Россия выпустила по Украине 497 средств воздушного нападения, в том числе 465 дронов и 32 ракеты. ПВО обезвредила 420 целей. По словам начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрия Игната, оккупанты применили две аэробаллистические ракеты Кинжал и 14 баллистических ракет Искандер-М/ KN-23. Основной целью врага была критическая инфраструктура, энергетика и объекты газодобычи.

В ДТЭК сообщили о частичном обесточивании Киева, также в столице были перебои с водоснабжением. В результате атаки в Киеве пострадали 12 человек, в Печерском районе осколки шахеда попали в многоэтажку, также последствия удара фиксируют в Голосеевском, Деснянском и Подольском районах.

Из-за отсутствия света метрополитен и наземный общественный транспорт столицы курсировали с изменениями. Школы и детские сады частично перевели в режим пунктов несокрушимости и перешли на дистанционное обучение. Городской голова Виталий Кличко назвал атаку одной из самых сложных по последствиям.