Тбилиси ждет окончательного решения Киева по вопросу экстрадиции Саакашвили

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Михэил Саакашвили

Михэил Саакашвили

В Главной прокуратуре Грузии заявляют, что отправили украинским коллегам все необходимые для экстрадиции экс-президента Грузии Михэила Саакашвили материалы и ожидают окончательный ответ Киева, передает Интерфакс-Украина.

"У стороны обвинения имеется достаточно доказательств, которые, мы считаем, должны стать основанием для положительного решения по вопросу его экстрадиции", - заявила в эфире грузинской телекомпании Имеди прокурор Главной прокуратуры и член Прокурорского совета Грузии Натиа Сонгулашвили.

По ее словам, сейчас прокуратура находится в режиме ожидания, в частности, ждет от украинской стороны окончательного решения.

 "Мы, как прокуратура, отправили все возможные доказательства для создания правовой основы для принятия этого решения", - отметила она.

Ранее Саакашвили заявил, что может лишиться последних легальных оснований для пребывания в Украине уже в понедельник, 22 января.

Напомним, что 3 января Окружной административный суд Киева отказал Михеилу Саакашвили в признании незаконным решения ГМС, которым ему отказано в признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите.

Михеил Саакашвили заявил, что у него есть предложения о гражданстве от нескольких европейских стран, в том числе от Нидерландов. Однако он не собирается бежать из Украины, где у него отобрали украинское гражданство и начали досудебное расследование. 

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове