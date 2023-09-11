«Вы все равно это сделаете». Дмитрий Кулеба обсудил с главой немецкого МИД поставку в Украину ракет Taurus

11 сентября, 16:19
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Дмитрий Кулеба и Анналена Бербок (Фото:пресс-служба МИД Украины)

Дмитрий Кулеба и Анналена Бербок (Фото:пресс-служба МИД Украины)

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с главой немецкого МИД Анналеной Бербок вопрос поставок в Украину ракет дальнего радиуса действия Taurus.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

«Мы подробно обсудили предоставление Украине немецких ракет дальнего радиуса действия Taurus. Сегодня мы лучше понимаем особенности процесса принятия окончательного решения правительства Германии», — сказал Кулеба.

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По словам украинского министра, Украина готова сделать все необходимое, чтобы его ускорить поставки немецких ракет.

«По итогам переговоров могу сказать, что опция предоставления этих ракет остается открытой, а процесс принятия решения внутри Германии продвигается вперед», — добавил он.

Во время брифинга по итогам встречи с Кулебой Бербок сказала, что «никаких обещаний (о поставках ракет — ред.) не давала», сообщает Радио Свобода.

Инфографика: NV

11 августа Der Spiegel сообщил, что правительство Германии изучает возможности предоставить Украине крылатые ракеты Taurus в ближайшие месяцы. Шольц требует модифицировать их так, чтобы наносить удары по территории России было невозможно. Сам он отрицает свою нерешительность в отношении поставок Taurus.

Reuters писало, что Берлин уже ведет переговоры с производителем оружия MBDA о поставках Украине этих крылатых ракет.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Ракеты Военная помощь Дмитрий Кулеба Анналена Бербок Taurus

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