«Вы все равно это сделаете». Дмитрий Кулеба обсудил с главой немецкого МИД поставку в Украину ракет Taurus
Дмитрий Кулеба и Анналена Бербок (Фото:пресс-служба МИД Украины)
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с главой немецкого МИД Анналеной Бербок вопрос поставок в Украину ракет дальнего радиуса действия Taurus.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
«Мы подробно обсудили предоставление Украине немецких ракет дальнего радиуса действия Taurus. Сегодня мы лучше понимаем особенности процесса принятия окончательного решения правительства Германии», — сказал Кулеба.
По словам украинского министра, Украина готова сделать все необходимое, чтобы его ускорить поставки немецких ракет.
«По итогам переговоров могу сказать, что опция предоставления этих ракет остается открытой, а процесс принятия решения внутри Германии продвигается вперед», — добавил он.
Во время брифинга по итогам встречи с Кулебой Бербок сказала, что «никаких обещаний (о поставках ракет — ред.) не давала», сообщает Радио Свобода.
11 августа Der Spiegel сообщил, что правительство Германии изучает возможности предоставить Украине крылатые ракеты Taurus в ближайшие месяцы. Шольц требует модифицировать их так, чтобы наносить удары по территории России было невозможно. Сам он отрицает свою нерешительность в отношении поставок Taurus.
Reuters писало, что Берлин уже ведет переговоры с производителем оружия MBDA о поставках Украине этих крылатых ракет.