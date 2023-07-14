Верховная Рада досрочно прекратила полномочия нардепа от ОПЗЖ Плачковой, теперь в парламенте рекордно низкое количество депутатов 14 июля, 12:10 Татьяна Плачкова (Фото:www.facebook.com/tetianaplachkova)

В пятницу, 14 июля, Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от ОПЗЖ Татьяны Плачковой.

Об этом сообщил нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко в Telegram.

«За» проголосовали 283 депутата.

Как сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк, в парламенте осталось только 404 депутата, что является рекордно низким количеством нардепов.

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«Еще из интересного, для наличия группы или фракции в этом созыве минимально необходимо 17-ть депутатов», — написал он.

По его словам, сейчас сразу две группы «на грани»:

Депутатская группа Партия За будущее ( вышел Сергей Минько)

вышел Сергей Минько) Депутатская группа Восстановление Украины ( после прекращения полномочий Татьяны Плачковой)

«То есть выход еще одного депутата приведет к роспуску группы через 14 дней», — подчеркнул он.

13 июля сообщалось, что народный депутат от ОПЗЖ Татьяна Плачкова слагает депутатский мандат.

Татьяна Плачкова родилась 5 января 1983 года в Одессе. В 2012—2014 годах была помощницей нардепа седьмого созыва Рады от Партии регионов Екатерины Ващук.

По данным СМИ, Плачкова работала в Государственной архитектурно-строительной инспекции. Ее связывают с еще одним нардепом от ОПЗЖ Вадимом Столаром.

В избирательный список Оппозиционной платформы — За жизнь вошла под номером 31.