Нардеп от ОПЗЖ Плачкова слагает депутатский мандат
Татьяна Плачкова (Фото:www.facebook.com/tetianaplachkova)
Народный депутат от ОПЗЖ Татьяна Плачкова слагает депутатский мандат, сообщил нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко в четверг, 13 июля.
«Народный депутат от ОПЗЖ Татьяна Плачкова слагает депутатский мандат», — написал он в Telegram.
Татьяна Плачкова родилась 5 января 1983 года в Одессе. В 2012—2014 годах была помощницей нардепа седьмого созыва Рады от Партии регионов Екатерины Ващук.
По данным СМИ, Плачкова работала в Государственной архитектурно-строительной инспекции. Ее связывают с еще одним нардепом от ОПЗЖ Вадимом Столаром.
В избирательный список Оппозиционной платформы — За жизнь вошла под номером 31.
29 января нардеп от запрещенной ОПЗЖ Юрий Бойко заявил, что Наталья Королевская, ее муж Юрий Солод и нардеп Олег Волошин написали заявления о сложении мандатов.