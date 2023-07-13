Нардеп от ОПЗЖ Плачкова слагает депутатский мандат

13 июля, 10:05
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Татьяна Плачкова (Фото:www.facebook.com/tetianaplachkova)

Татьяна Плачкова (Фото:www.facebook.com/tetianaplachkova)

Народный депутат от ОПЗЖ Татьяна Плачкова слагает депутатский мандат, сообщил нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко в четверг, 13 июля.

«Народный депутат от ОПЗЖ Татьяна Плачкова слагает депутатский мандат», — написал он в Telegram.

Татьяна Плачкова родилась 5 января 1983 года в Одессе. В 2012—2014 годах была помощницей нардепа седьмого созыва Рады от Партии регионов Екатерины Ващук.

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По данным СМИ, Плачкова работала в Государственной архитектурно-строительной инспекции. Ее связывают с еще одним нардепом от ОПЗЖ Вадимом Столаром.

В избирательный список Оппозиционной платформы — За жизнь вошла под номером 31.

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29 января нардеп от запрещенной ОПЗЖ Юрий Бойко заявил, что Наталья Королевская, ее муж Юрий Солод и нардеп Олег Волошин написали заявления о сложении мандатов.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Верховная Рада Мандат Татьяна Плачкова ОПЗЖ

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