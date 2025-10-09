Из-за ее службы в Силах обороны. ЦИК на год продлила для Татьяны Черновол сроки подачи документов для регистрации нардепом

В ЦИК продлили сроки подачи Черновол документов для ее регистрации народным депутатом до 6 октября 2026 года включительно (Фото: Татьяна Черновол / Facebook)

В Центризбиркоме Украины продлили на год термины подачи Татьяной Черновол документов, необходимых для регистрации народным депутатом — в ответ на ее просьбу.

Об этом 9 октября сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

«6 октября в Комиссию поступило заявление Татьяны Черновол о наличии причин, препятствующих ей в установленный законом 20-дневный срок подать документы, необходимые для регистрации народным депутатом, и с просьбой продлить такой срок до одного года в связи с прохождением ею военной службы в Силах безопасности и обороны Украины», — заявили в ЦИК.

В ведомстве сообщили, что признали данные причины уважительными и продлили сроки подачи Черновол документов для ее регистрации народным депутатом до 6 октября 2026 года включительно.

30 августа во Франковском районе Львова был застрелен бывший спикер Верховной Рады и нардеп из фракции Европейской солидарностиАндрей Парубий.

18 сентября в ЦИК признали Татьяну Черновол избранным народным депутатом Украины после того, как получила от аппарата парламента документ, удостоверяющий досрочное прекращение полномочий Парубия.

Черновол была депутатом VIII созыва Верховной Рады. Она входила в депутатскую фракцию Народного фронта и комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, перед депутатской каденцией была правительственной уполномоченной по вопросам антикоррупционной политики и советником министра внутренних дел Украины.

В 2014 году Черновол участвовала в обороне Мариуполя в составе батальона Азов. С первого дня полномасштабного вторжения России воевала в составе 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев, 126-й отдельной бригады территориальной обороны, также командовала расчетом противотанкового ракетного комплекса Стугна-П в составе 1-й отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна — и на данный вопрос является офицером ВСУ.