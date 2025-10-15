Комитет Рады одобрил назначение Бережной на должность вице-премьера — министра культуры Украины

15 октября, 13:41
В.и.о. министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Татьяна Бережная, август 2025 года (Фото: Минкульт Украины)

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики на заседании в среду, 15 октября, рекомендовал парламенту назначить Татьяну Бережную на должность вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики — министра культуры Украины.

Об этом сообщил представитель правительства в Раде Тарас Мельничук.

По данным нардепа Ярослава Железняка, голосование в зале парламента за назначение Бережной состоится примерно через неделю, 21−22 октября.

8 октября фракция Слуга народа поддержала кандидатуру Татьяны Бережной на должность вице-премьера по гуманитарной политике — министра культуры Украины.

10 октября премьер Юлия Свириденко внесла в Верховную Раду представление о назначении Бережной вице-премьером по гуманитарной политике.

Бережная с 17 июня 2022-го работала в должности заместителя министра экономики Украины. 28 июля 2025 года Кабмин назначил ее временно исполняющей обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций.

