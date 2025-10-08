Татьяна Бережная , которая сейчас исполняет обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций Украины в правительстве Юлии Свириденко, может быть в ближайшее время назначена на должность вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики.

Об этом сообщили NV два парламентских источника.

По словам одного из них, Бережную планировали назначить вице-премьером по гуманитарным вопросам уже в среду, 8 октября. Однако второй источник уточнил, что в итоге утвердить Бережную в должности решили уже на следующей пленарной неделе, тогда как сегодня состоится ее выдвижение.

36-летняя Татьяна Бережная исполняет обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций Украины с 28 июля 2025 года — после того, как был назначен новый Кабмин Юлии Свириденко, но должность главы Минкульта в нем осталась вакантной.

До этого Бережная, адвокат и юрист по образованию, с 2022 года работала заместителем Свириденко как министра экономики. В ее зону ответственности входила политика в сфере труда и занятости, реформирование трудовой сферы, создание рабочих мест, интеграция ветеранов на рынке труда.

Во время Всемирной выставки Expo-2025 в японском городе Осака Бережная была генеральным комиссаром от Украины, отвечала за представление Украины и ее национального павильона.

Бережная получила высшее образование в Киево-Могилянской академии, имеет дипломы бакалавра права и магистра правоведения. Стажировалась в парламенте Канады как стипендиат Канадско-украинской парламентской программы. Училась в Украинской школе политических студий, в Аспен институте Киев и Киевской школе экономики по направлению GR (специалист по вопросам взаимодействия с властью), в Лондонской школе экономики и политических наук (LSE).

В 2025 году окончила программу Школы стратегического архитектора при Киево-Могилянской бизнес-школе (KMBS), получив квалификацию по направлению Управление и администрирование.

С 2011 года работала в юридический фирме «Василь Кисиль и Партнеры». В 2017 году получила свидетельство на право занятия адвокатской деятельностью. Как юрист и адвокат имела ряд наград за свою профессиональную деятельность. Была одним из рекомендованных юристов Украины в сфере налогообложения, в частности в налоговых спорах, согласно Международному юридическому справочнику Chambers Europe. Входила в Международный юридический рейтинг Legal 500. Была включена ресурсом Best Lawyers в перечень ведущих юристов Украины в сфере налогообложения. Входила в топ-10 самых эффективных госслужащих и политиков с опытом юридической практики по версии исследования Юридической газеты Лидеры практик — 2025.