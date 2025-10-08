Фракция Слуга народа поддержала кандидатуру Татьяны Бережной на должность вице-премьера по гуманитарной политике — министра культуры Украины (Фото: www.facebook.com/berezhna.tetyana)

Фракция Слуга народа в среду, 8 октября, поддержала кандидатуру Татьяны Бережной на должность вице-премьера по гуманитарной политике — министра культуры Украины.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

Депутат отметила, что голосование в Верховной Раде ожидают на следующей пленарной неделе — после одобрения кандидатуры Бережной Комитетом гуманитарной и информационной политики.

Предварительно два парламентских источника рассказали NV, что Татьяна Бережная, которая сейчас исполняет обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций Украины в правительстве Юлии Свириденко, может быть в ближайшее время назначена на должность вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики.

Кто такая Татьяна Бережная — краткая биография

Татьяна Бережная (девичья фамилия Мацюк) родилась 9 января 1989 года в городе Рогатин (Ивано-Франковская область).

Получила высшее образование в Национальном университете Киево-Могилянская академия. Получила степень бакалавра по направлению подготовки Право и степень магистра по специальности Правоведение.

С 2011 года работала в Адвокатском объединении Юридическая фирма Василий Кисиль и Партнеры. В 2017 году получила свидетельство на право занятия адвокатской деятельностью.

Получила ряд наград за свою профессиональную деятельность.

В 2017—2021 годах включена Международным юридическим справочником Chambers Europe в перечень рекомендованных юристов Украины в сфере налогообложения, в частности в налоговых спорах.

В 2018—2021 годах получила награду Международного рейтинга Legal 500 в сфере налогообложения.

С 17 июня 2022-го работала в должности заместителя министра экономики Украины.

28 июля 2025 года Кабмин назначил Татьяну Бережную временно исполняющей обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций.