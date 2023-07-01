«Даже топы страны его остерегаются». Как Олег Татаров во время войны стал незаменимым для Зеленского — интервью с Романом Кравцом 1 июля, 11:30 NV Премиум Олег Татаров (Фото:Офис президента)

Юрист Олег Татаров в 29 лет стал заместителем руководителя Главного следственного управления МВД Украины, во времена Евромайдана снискал сомнительную славу как соратник Виктора Януковича, однако несмотря на токсичность получил должность заместителя главы Офиса президента при Владимире Зеленском. По сути он является куратором всей силовой вертикали в Украине.



29 июня в Украинской правде вышел обширный материал Романа Кравца и Романа Романюка, который впервые проливает свет на связи Татарова в высших эшелонах власти и на то, почему его так ценят руководитель ОП Андрей Ермак и глава государства.

Видео дня

Radio NV пообщалось с соавтором статьи Романом Кравцом.

— Конечно, почти никто не говорит с вами, соглашаясь называть свои имена, но один из ваших источников сказал, я видел цитату, что «никогда в истории Украины не было настолько влиятельного человека». О чем идет речь?

— Речь идет о том, что все силовые органы получили, во-первых, очень большой уровень доверия общества, а во-вторых, неограниченный ресурс. То есть во время полномасштабной войны действия силовиков всегда оправданы, не ставятся под сомнение, и порой общество даже не задает лишних вопросов относительно законности и вообще того, что происходит в работе силовых ведомств. В целом Олег Татаров занимает не новую позицию в Офисе президента. У Петра Порошенко был, например, такой господин [Валерий] Кондратюк, который так же курировал силовые ведомства. Но поскольку за время полномасштабной войны все правоохранители и силовики получили дополнительные полномочия за счет военного положения, то и Олег Татаров очень подрос в своем уровне, потому что он все-таки координирует всех силовиков сегодня, кроме ВСУ и Минобороны. Как-то так.

— Увидел в вашей статье, что Татарову позвонили в какой-то момент из Офиса президента, и произошло это уже при Андрее Ермаке. Можешь рассказать, что вы узнали об этом?