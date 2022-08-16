«Колонизаторы уже убегают». Представительница Зеленского в Крыму обратилась к гражданам Украины, проживающим на оккупированном полуострове

16 августа, 14:32
Тамила Ташева (Фото:Тамила Ташева/Facebook)

Тамила Ташева (Фото:Тамила Ташева/Facebook)

На фоне взрывов в Джанкое постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева обратилась к гражданам Украины, проживающим на оккупированном полуострове, и призвала их быть осторожными.

Инфографика: НВ

«Пока же будьте осторожны, прячьтесь в оборудованных местах или своих подвалах. Подготовьте нужные средства», — написала она в Facebook.

По ее словам, Украина обязательно освободит Крым, «применяя все возможные и не запрещенные механизмы для борьбы не только за территорию, но и за вас».

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https://www.facebook.com/photo?fbid=10159239134411868&set=a.403256381867

«Война вот так неожиданно“ пришла в Крым. Оккупанты и колонизаторы уже бегут из Крыма», — написала она.

Ташева заявила, что люди прячутся по подвалам, а на выезд из Крыма огромные очереди.

«Оккупационная администрация все полгода великой войны, и на прошлой неделе заявляла — Крыму и людям ничего не угрожает. Минобороны РФ снова говорит — „возгорание на складе боеприпасов“… Люди считают иначе», — написала она.

Утром во вторник, 16 августа, в оккупированном Крыму раздались взрывы: вблизи поселка Азовское Джанкойского района горит российская военная часть и склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции.

9 августа на военном аэродроме Саки возле Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму прогремело несколько взрывов. Минобороны страны-агрессора России утверждало, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек, 14 — пострадали.

https://www.youtube.com/watch?v=IIi8s5hbSUs&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Крым Тамила Ташева Война России против Украины

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