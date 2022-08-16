«Колонизаторы уже убегают». Представительница Зеленского в Крыму обратилась к гражданам Украины, проживающим на оккупированном полуострове
Тамила Ташева (Фото:Тамила Ташева/Facebook)
На фоне взрывов в Джанкое постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева обратилась к гражданам Украины, проживающим на оккупированном полуострове, и призвала их быть осторожными.
«Пока же будьте осторожны, прячьтесь в оборудованных местах или своих подвалах. Подготовьте нужные средства», — написала она в Facebook.
По ее словам, Украина обязательно освободит Крым, «применяя все возможные и не запрещенные механизмы для борьбы не только за территорию, но и за вас».
«Война вот так „неожиданно“ пришла в Крым. Оккупанты и колонизаторы уже бегут из Крыма», — написала она.
Ташева заявила, что люди прячутся по подвалам, а на выезд из Крыма огромные очереди.
«Оккупационная администрация все полгода великой войны, и на прошлой неделе заявляла — Крыму и людям ничего не угрожает. Минобороны РФ снова говорит — „возгорание на складе боеприпасов“… Люди считают иначе», — написала она.
Утром во вторник, 16 августа, в оккупированном Крыму раздались взрывы: вблизи поселка Азовское Джанкойского района горит российская военная часть и склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции.
9 августа на военном аэродроме Саки возле Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму прогремело несколько взрывов. Минобороны страны-агрессора России утверждало, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек, 14 — пострадали.
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