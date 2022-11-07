«Это возмутительно»: языковой омбудсмен требует от Труханова срочно убрать в Одессе все вывески на русском

7 ноября, 16:21
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Предыдущее обращение Геннадий Труханов проигнорировал (Фото:Геннадий Труханов/Facebook)

Предыдущее обращение Геннадий Труханов проигнорировал (Фото:Геннадий Труханов/Facebook)

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь потребовал от мэра Одессы ГеннадияТруханова, которого обвиняют в лояльности к РФ, убрать в городе все вывески на русском.

Об этом он написал в понедельник, 7 ноября, на своей странице в Facebook.

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По его словам, речь идет как о различных табличках и вывесках, так и о наружной рекламе.

Кремень отметил, что соответствующее письмо было направлено в горадминистрацию еще в январе, однако с тех пор никакого ответа и не последовало, а требование закона так и не были выполнены.

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Согласно результатам мониторинга, проведенного одесскими активистами, из 150 проверенных ими магазинов каждый второй нарушает языковое законодательство.

«Ситуация по соблюдению языкового законодательства в Одессе крайне возмутительна и неблагоприятна еще и в свете того, что власть России использует русский язык как один из инструментов геополитической экспансии. Языковой вопрос является одним из главных в ведении РФ войны против Украины», — подчеркнул языковой омбудсмен.

https://www.facebook.com/govuamova/posts/pfbid02o84cnoS4LYoVLGmfTdcBLA4txvpEM1KSv2QCXSna8GMHhU5FFo2iPqjf47irNbKl
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Одесса Российская агрессия Русский язык Труханов остров Языковой закон языковой омбудсмен Тарас Креминь Война России против Украины

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