Экс-нардепа Тараса Черновола облили зеленкой и бросили в мусорник после хамства в сторону Михайловой — видео 13 июня, 12:04 Тарас Чорновол в мусорном баке (Фото:t.me/mykhailovalina)

Во вторник, 13 июня, в Киеве экс-нардепа Тараса Чорновола облили зеленкой и бросили в мусорник, это произошло после того как он оскорбил главу медицинской службы механизированного батальона Вовки Да Винчи и депутата Киевсовета Алину Михайлову.

На видео видно, как к Чорноволу подходят молодые люди и бросают его в мусорный бак под крики «Ганьба» и «предатель украинского народа».

Алина Михайлова отреагировала на инцидент и заявила, что «в соцсетях гуляет видео, где бывшего регионала, политическую проститутку и руководителя штаба Януковича бросают в мусорник».

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«Во-первых, невероятно рада, что славные традиции мусорной люстрации живы. Регионалы и предатели должны оглядываться, а не умничать по телевидению. Во-вторых, большое спасибо украинскому народу, что среди нас до сих пор много неравнодушных и принципиальных граждан. Украинцы не прощают предателей, в какие бы цвета они ни перекрасились сегодня», — написала она.

Михайлова обратилась к Чорноволу и заявила, что не знает, где ему «постоянно видятся зеленые шмары», но его лицу «очень подходит зеленка».

«А языку — ответственность за слова. Думай… те!», — написала она.

Ранее у себя в Telegram-канале Чорновол опубликовал фрагмент интервью Алины Михайловой журналистке Янине Соколовой в эфире 5 канала и назвал ее «подолигархической шмарой».

После резкой критики пользователей соцсетей он удалил сообщение и заявил, что не оскорблял лично военнослужащую, а писал о «тенденциях» на телевидении.

В ответ Михайлова заявила, что экс-нардеп «недостоин фамилии, наследия и памяти» своего отца. Она отметила, что в демократической стране может существовать нормальная оппозиция, а она представляет оппозицию в Киевсовете и регулярно критикует киевскую и центральную власть и предлагает решения, как это в свое время делал Вячеслав Чорновил.