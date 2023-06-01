Тарас Чорновил оскорбил главу медслужбы Волков Да Винчи Алину Михайлову — она ответила 1 июня, 16:27 Алина Михайлова (Фото:Alina Mykhailova / Facebook)

Экс-нардеп Тарас Чорновил оскорбил руководительницу медицинской службы механизированного батальона Волки Да Винчи и депутатку Киевсовета Алину Михайлову — она отреагировала.

У себя в Telegram-канале Чорновил опубликовал фрагмент интервью Алины Михайловой журналистке Янине Соколовой в эфире 5 канала и назвал ее «подолигархической шмарой».



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Инфографика: скриншот via Главред

После резкой критики пользователей соцсетей он удалил пост и заявил, что не оскорблял лично военнослужащую, а писал о «тенденциях» на телевидении.

По его словам, он «употребляет [выражение] к обобщенному образу всех ж*полизов (шмар) власти и персонифицировано иногда как раз к отдельным мужчинам».

«По поводу этого короткого сообщения: я задал простой вопрос о целесообразности заполнения последних островков свободы тем же, чем упаковано все подцензурное инфопространство — восхваление власти и обливание грязью оппозиции. А в материале как раз такой контент… К конкретному человеку, который участвует в передаче, у меня чисто гражданские претензии и вполне негативное отношение, потому что она призывала вешать сторонников предыдущего президента и раздувает ненависть и раскол в обществе… Употребить конкретное слово из сообщения конкретно к Михайловой я бы и не мог. При всем негативном отношении к ней у меня есть принципы относительно высказываний о женщинах», — написал Чорновил.



Михайлова в своем Telegram-канале написала, что экс-нардеп «недостоин фамилии, наследия и памяти» своего отца. Она отметила, что в демократической стране может существовать нормальная оппозиция, а она представляет оппозицию в Киевсовете и регулярно критикует киевские и центральные власти и предлагает решения, как это в свое время делал Вячеслав Чорновил.

«"Инакомыслящие», которые не согласны с политикой власти, нормально ее критикуют и предлагают решения — это нормальная оппозиция. Моральные уроды, которые желают смерти военным, насмехаются над ранеными, порочат память погибших, если те критиковали их политического вождя, повторяют слово в слово нарративы российской пропаганды — это не оппозиция. Это скот. Так случилось, что в стране только одна политсила и один политик имеют в собственности такой скот. Ты к нему принадлежишь…

Ты делал это в штабе Януковича, когда продвигал российскую чушь о трех сортах украинцев. Ты делаешь это сейчас в штабе Порошенко, когда разгоняешь ненависть, оскорбления и клевету на несогласных с вами. Человек может выйти из партии регионов, но партия регионов из человека — никогда. Это и к тебе, и к твоему владельцу, соучредителю Партии регионов", — обратилась она к Чорновилу.