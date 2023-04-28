Танков Abrams не будет в нынешнем контрнаступлении, украинские бойцы уже уехали обучаться — Резников 28 апреля, 12:35 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Heiko Becker)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что обещанные от США танки Abrams не будут участвовать в нынешнем контрнаступлении.

В ходе пресс-конференции о также сообщил, что украинские военные уже отправились на обучение работе с танками Abrams.

«Танки Abrams в этом контрнаступлении принять участие не успеют, но наши экипажи уже поехали на обучение», — сказал министр.

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Он отметил, что Украина уже получила от западных союзников современную бронетехнику, включая танки Leopard 2 и Challenger 2, а также бронемашины разного типа.

Резников добавил, что техника подготовлена и частично доставлена, но украинские военные завершают прохождение учений на некоторых типах вооружения.

25 января США объявили об отправке Украине 31 танка Abrams.

21 апреля стало известно, что на полигон Графенвер в Германии в конце мая будет поставлен 31 танк Abrams. Через несколько недель после этого украинские военные начнут тренировки.