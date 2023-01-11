Одно государство Леопардами нам не сможет помочь, ждем объединенного решения — Зеленский

11 января, 17:48
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Президент Владимир Зеленский во Львове 11 января 2023 года (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Президент Владимир Зеленский во Львове 11 января 2023 года (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Президент Владимир Зеленский в среду, 11 января, прокомментировал решение Польши передать Украине танки Leopard.

Во время совместного брифинга с польским и литовским президентами Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой во Львове Зеленский поблагодарил коллег и их народы и подчеркнул, что слово танки «важно для нашей обороны, совместной защиты и Украины, и всей Европы».

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Позже, отвечая на вопрос журналиста, президент заявил, что Украина ожидает объединенного решения союзников, поскольку «одно государство Леопардами нам не сможет помочь».

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«Мы боремся с тысячами танков РФ… Вижу положительное решение со стороны польских коллег. Не хочу конкретно называть государства… сегодня мы ожидаем еще одного положительного сигнала от другой страны о поставках нам современных танков западного образца. Но все это — большая объединенная работа всех государств. Мы воюем за общие ценности, и нужна общая помощь», — добавил Зеленский.

https://www.youtube.com/embed/1LyTSty5l0U&t=1654s
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Президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов объявил, что Украина получит роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.

Количество танков Leopard, которые получит Украина, пока не известно. Танковая рота ВСУ состоит из десяти танков: один танк управления и три взвода по три танка. В то же время танковая рота в Польше состоит из 14 танков. Также не называют версию и модификацию.

Вскоре после заявления Дуды представитель британского правительства подтвердил, что Соединенное Королевство планирует отправить Украине танки.

О том, что британские власти рассматривают возможность поставки ВСУ Challenger 2, сообщал со ссылкой на источники телеканал Sky News.

11 сентября во Львове состоялась встреча президента Владимира Зеленского с его польским и литовским коллегами — Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Они подписали совместную декларацию президентов Люблинского треугольника.

Издание Politico ранее писало, что Франция и Польша непублично давят на Германию для начала поставок европейскими странами танков Leopard 2 для Украины. Канцлер Олаф Шольц после этого заявил, что Германия считает необходимым координировать поставки оружия в Украину с союзниками.

https://www.youtube.com/embed/9thRRJqN_x0
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Польша Львов Танки Литва Военная помощь Поставки оружия Владимир Зеленский Поддержка Украины Война России против Украины танки Leopard

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