В танковую коалицию для Украины входят уже 12 стран — Зеленский

26 января, 23:53
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Танки Leopard (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Танки Leopard (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

В коалицию стран, которые передают Украине танки для защиты от российских оккупантов, входят уже 12 стран. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 26 января.

Он подчеркнул, что террористов, которые в четверг нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине, можно «обезвредить» только оружием.

«Расширяем нашу танковую коалицию (есть соответствующее решение Канады — благодарю за это). Уже 12 стран есть в нашей танковой коалиции», — рассказал Зеленский.

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Министр обороны Канады Анита Ананд 26 января объявила, что ее страна передаст Украине четыре танка Leopard 2 немецкого производства.

Инфографика: NV
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Канцлер Германии Олаф Шольц 25 января объявил, что ФРГ передаст Украине 14 танков Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, танки могут отправить в Украину до конца марта 2023 года. Всего союзники могут поставить Украине два батальона Leopard — как пишет Spiegel, речь примерно о 80 танках.

Первым о передаче Leopard Украине в рамках создания международной коалиции заявил президент Польши Анджей Дуда, который 11 января прибыл во Львов с визитом.

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Президент США Джо Байден в тот же день заявил, что США поставят Украине 31 танк Abrams, запчасти и оборудование для их обслуживания.

По данным немецких СМИ, передача Abrams от США была условием для положительного решения Германии по Леопардам. В правительстве Германии это опровергали.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес 16 января подтвердил, что его страна передаст Украине 14 танков Challenger 2. Британия первой поставит защитникам Украины тяжелые западные танки.

Танки нам передают батальонами. Будет минимум пять мехбригад – Роман Свитан

https://www.youtube.com/embed/4vYAqmEfSfs
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Танки Канада Военная помощь Поставки оружия Владимир Зеленский Война России против Украины

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