В танковую коалицию для Украины входят уже 12 стран — Зеленский
Танки Leopard (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)
В коалицию стран, которые передают Украине танки для защиты от российских оккупантов, входят уже 12 стран. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 26 января.
Он подчеркнул, что террористов, которые в четверг нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине, можно «обезвредить» только оружием.
«Расширяем нашу танковую коалицию (есть соответствующее решение Канады — благодарю за это). Уже 12 стран есть в нашей танковой коалиции», — рассказал Зеленский.
Министр обороны Канады Анита Ананд 26 января объявила, что ее страна передаст Украине четыре танка Leopard 2 немецкого производства.
Канцлер Германии Олаф Шольц 25 января объявил, что ФРГ передаст Украине 14 танков Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, танки могут отправить в Украину до конца марта 2023 года. Всего союзники могут поставить Украине два батальона Leopard — как пишет Spiegel, речь примерно о 80 танках.
Первым о передаче Leopard Украине в рамках создания международной коалиции заявил президент Польши Анджей Дуда, который 11 января прибыл во Львов с визитом.
Президент США Джо Байден в тот же день заявил, что США поставят Украине 31 танк Abrams, запчасти и оборудование для их обслуживания.
По данным немецких СМИ, передача Abrams от США была условием для положительного решения Германии по Леопардам. В правительстве Германии это опровергали.
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес 16 января подтвердил, что его страна передаст Украине 14 танков Challenger 2. Британия первой поставит защитникам Украины тяжелые западные танки.