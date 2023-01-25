Зеленский узнал о решении Шольца передать Leopard во время интервью 25 января, 18:26 Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский узнал о решении Германии передать Украине танки Leopard 2 и одобрить их реэкспорт партнерами во время интервью Sky News.

О том, что канцлер Германии Олаф Шольц объявил о поставке Leopard 2, главе государства сказал пресс-секретарь. Он поблагодарил Германию, Великобританию, США и всех союзников за поддержку Украины.



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«Я в целом благодарен миру… Но если говорить откровенно, то количество танков и срок, когда они могут до нас доехать, играют важную роль», — напомнил Зеленский.

25 января Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и поблагодарил его за решение передать танки Leopard.

Танки Leopard 2 для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц 25 января официально объявил, что ФРГ передаст Украине 14 танков Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, танки могут отправить в Украину примерно через три месяца.



Инфографика: NV

ABC News со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщало, что представители 12 стран во время встречи в формате Рамштайн 20 января согласились поставить Украине около 100 танков Leopard 2 немецкого производства.

По данным немецких СМИ, Шольц говорил президенту США Джо Байдену, что одобрит передачу Украине Leopard, если США поставят Украине танки Abrams. В правительстве Германии это опровергали.



По данным The Wall Street Journal, решение США об Abrams станет частью дипломатической договоренности с Германией. Агентство Bloomberg 25 января сообщило, что США передадут защитникам Украины 31 танк M1 Abrams.



Британский премьер Риши Сунак ранее пообещал передать Украине 14 танков Challenger 2, что делает Британию первой западной страной, которая будет поставлять тяжелые танки для Сил обороны Украины.