Нужен новый уровень. Кулеба и Резников призвали усилить поддержку Украины техникой 19 января, 11:08 Танк Leopard 2 (Фото:US Army photo by Spc. Javon Spence)

Главы МИД и Минобороны Украины Дмитрий Кулеба и Алексей Резников призвали государства-партнеров помочь усилить обороноспособность страны военной техникой.

Совместное заявление чиновников обнародовало Минобороны Украины в четверг, 19 января.

Министры отметили, что помощь ВСУ необходимо вывести на качественно новый уровень, ведь Россия по-прежнему сохраняет значительное преимущество в количестве войска, вооружения и техники и продолжает наступательные действия на востоке Украины.

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«Одна из особо острых и наиболее неотложных потребностей Вооруженных сил Украины сегодня — улучшение их обеспеченности современной бронированной техникой и усиление их огневых и маневренных способностей с помощью танков западных образцов», — говорится в заявлении.

Кулеба и Резников считают, что страна-агрессор настроена на дальнейшую активизацию боевых действий, а угроза нового полномасштабного наступления оккупантов «очень реальна».

Они приветствовали решение Великобритании о передаче Украине первого эскадрона танков Challenger 2, но отметили, что этого недостаточно для достижения оперативных целей.

«Поэтому мы обращаемся к государствам, имеющим на вооружении танки Leopard 2, включая Грецию, Данию, Испанию, Канаду, Нидерланды, Германию, Норвегию, Польшу, Португалию, Турцию, Финляндию, Швецию. Мы гарантируем, что мы будем использовать это оружие ответственно и исключительно для защиты территориальной целостности Украины в международно-признанных границах», — высказались министры.

Они призвали эти и другие государства присоединиться к созданию международной танковой коалиции в поддержку Украины.

13 января глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует собрать танковую бригаду из немецких танков Leopard. Он отметил, что уже пять стран готовы передать их ВСУ.

