«Отбить деньги, сбежать в Дубаи». Нефедов о «правилах игры» для руководителей таможни последние три года 17 апреля, 15:14 Максим Нефьодов считает, что руководители региональных таможен платят за должность по несколько сотен тысяч долларов (Фото:Державна митна служба України via Facebook)

Бывший руководитель таможни в 2019—2020 годах и депутат Киевсовета Максим Нефьодов в интервью Radio NV рассказал о «правилах игры» для руководителей таможни, сменявших друг друга в течение последних трех лет.

«За последние три года, если не ошибаюсь, на таможне уже сменилось семь руководителей. Количество разных и.о. в регионах, честно говоря, даже считать нет смысла, речь идет о сотнях», — сказал Нефьодов Radio NV.

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По его словам, большинство руководителей таможни «прекрасно понимает правила игры».

«Кто их назначает, сколько они платят за должность, зачем они туда приходят — за эти несколько месяцев, когда они в должности, отбить эти деньги, сбежать в Дубаи и, наверное, даже не планируют никогда в Украину возвращаться», — описал эти правила бывший руководитель таможни.

Нефедов объяснил, что в условиях нынешней системы «абсолютно ни один таможенник не питает никаких иллюзий о том, как будет работать их организация, какое давление будет идти со стороны политиков, со стороны СБУ, тех, кто формально и неформально согласовывает все назначения», поэтому ожидать, что они будут что-то делать для государства, наивно.

«Большинство кадровых назначений сейчас согласовываются совсем не руководителем таможни. На таможню постоянно, всегда оказывают влияние топ-политики. … Сейчас, вероятнее всего, то время, когда политическое руководство таможней децентрализовано. То есть на разные региональные таможни оказывают влияние (или неформально — кураторство) разные группы людей, региональных политиков, народных депутатов или высших чиновников», — объяснил он.

Нефьодов также предположил, что, учитывая описанное в прессе имущество недавно уволенного и.о. главы таможни Руслана Черкасcкого, должность регионального руководителя таможни стоит по меньшей мере сотни тысяч долларов, которые этот руководитель в дальнейшем «отбивает на контрабанде».

Заместителя главы таможни Руслана Черкасского Кабмин уволил 24 марта. Нардеп от Голоса Ярослав Железняк называл его одним из символов коррупции и сообщал, что перед увольнением Черкасский два месяца «скрывался» на больничном.

17 марта НАПК нашло у Черкасского 150 тысяч долларов, которые ему якобы подарил отец-пенсионер.

Во время мониторинга НАПК обнаружило, что, учитывая уровень доходов его отца и матери, у них не было средств на осуществление подарка такого размера. Кроме того, отец в 2018 году приобрел квартиру в Киеве более чем за 1,8 млн грн и паркоместо за 100 тыс. грн.

