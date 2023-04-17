Рада пытается «тыкать таможню острой палкой», но новый руководитель появится в конце 2024 года — Нефьодов 17 апреля, 13:46 По словам Максима Нефедова, власти пытаются затянуть процесс перезагрузки таможни (Фото:Державна митна служба України via Facebook)

Бывший глава таможни в 2019—2020 годах, а сейчас депутат Киевсовета Максим Нефьодов в интервью Radio NV прокомментировал принятый в первом чтении законопроект о реформировании таможни.

«С одной стороны, конечно, можно только приветствовать инициативу Верховной Рады что-то делать с таможней, тыкать их острой палкой и стимулировать изменения. Но, с другой стороны, это выглядит немного комично», — сказал Нефьодов Radio NV.

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Он подчеркнул, что по процедурам военного положения Кабмин может назначить «нормального руководителя» таможни «уже сегодня», проведя заседание онлайн.

«Но нет. Мы будем принимать новый закон, мы будем принимать под него подзаконку. А потом, в лучших традициях конкурсов на НАБУ и САП, полгода туда будем выбирать членов конкурсной комиссии. Потом они будут еще полгода определять для себя регламент работы. Затем общественность будет бороться за то, чтобы там была онлайн-трансляция собеседований. Затем мы будем проверять всех кандидатов в НАПК. И где-то в конце 2024 года на таможне появится новый руководитель», – описал перспективу перезагрузки таможни Нефьодов.

Он добавил, что за это время сменится «с десяток» исполняющих обязанности руководителя таможни.

Бывший глава таможни также отметил, что его команда разработала "все предпосылки для переаттестации", которая благодаря этому может начаться «в понедельник».

«Под нее есть все тестовые задания. Под нее есть подходящий софт, который помогали разрабатывать американские доноры. Имеется нормативная база. Пожалуйста, с понедельника проводите переаттестацию: увольняйте тех, кто не нравится, повышайте тех, кто эту переаттестацию прошел», — сказал он.

Нефьодов подытожил, что «затягивание процесса» «демонстрирует, что политической воли навести на таможне порядок, мягко говоря, нет».

11 апреля Рада приняла за основу законопроект №6490-д, которым предлагается перезагрузить таможню, в том числе изменить процедуру конкурсного отбора главы, ввести ежегодный аудит эффективности работы таможни и провести переаттестацию работников в течение года после назначения руководителя.

В этот день глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетьманцев заявил, что Государственная таможенная служба находится в «руинах»: там нет иерархии и есть системные коррупционные схемы. По его словам, для перезагрузки таможни нужен открытый конкурс «при участии международников».