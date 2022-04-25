Зеленский назначил постоянным представителем президента Украины в Крыму Тамилу Ташеву

25 апреля, 13:33
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Ташева возглавила Представительство президента Украины в Крыму (Фото:Тамила Ташева/Facebook)

Ташева возглавила Представительство президента Украины в Крыму (Фото:Тамила Ташева/Facebook)

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим постоянным представителем в Крыму Тамилу Ташеву, которая до этого несколько лет была в должности заместителя постпреда.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства.

Другим указом Зеленский уволил с должности постпреда президента Украины в Крыму Антона Кориневича и его первую заместительницу Дарью Свиридову.

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Новым заместителем постоянного представителя стал Денис Чистиков, которые совместно с командой Представительства продолжат определенный президентом курс по деоккупации и реинтеграции Крыма, защите прав наших граждан временно оккупированного полуострова.

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В ОПУ уточнили, что кадровые изменения были запланированы еще до полномасштабного вторжения России.

Там напомнили, что за время работы Представительства был открыть офис в Киеве, который занимается стратегическими вопросами деоккупации Крымского полуострова.

В 2021 году была разработана и утверждена Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя, принят ряд законов, регулирующих статус коренных народов Украины, которые защищают права внутренне перемещенных лиц из Крыма и жителей временно оккупированных территорий.

В своем Facebook Ташева подтвердила, что кадровые изменения готовились до 24 февраля.

«Мы совместно с командой принимали эти решения и получили полную поддержку от Офис Президента Украины и Президента. Конечно, я продолжу то, что мы начали в 2019 году и, с вашей поддержкой, ради нашего государства, ради Крыма, и наших людей — сможем сделать еще много важных вещей», — сказала она.

https://www.facebook.com/tamila.tasheva/posts/10159058823381868

Ташева работала заместителем постоянного представителя президента Украины в Крыму с октября 2019 года. Она также является правозащитницей и соосновательницей общественной организации КрымSOS.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Владимир Зеленский Оккупация Крыма Кадровые перестановки Тамила Ташева

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