Постпред Зеленского в Крыму рассказала, что будет с гражданами РФ после освобождения полуострова 18 июля, 17:19 Коллаборантов в Крыму, по словам Тамилы Ташевой, ждет люстрация (Фото:blackseatv.com)

После освобождения Украиной временно оккупированного Россией Крыма гражданам РФ, незаконно находящимся на его территории, придется покинуть полуостров.

Об этом в интервью Укринформу рассказала постоянный представитель президента в АР Тамила Ташева.

По ее словам, такие меры не противоречат международному праву.

«То население, которое приехало незаконно на территорию полуострова, должно покинуть Автономную Республику Крым. Никто не говорит о насильственном выселении, это должен быть добровольный выезд с территории, на которую они незаконно прибыли. Потом могут обратиться за разрешением на проживание. При этом нужны основания — почему мы должны предоставить им такую ​​возможность», — заявила чиновница.

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Она также добавила, что «определенные меры» будут касаться не только россиян, но и украинцев, оставшихся там после оккупации.

«Я имею в виду не выдворение, а некоторые люстрационные мероприятия. Это все соотносится с переходным правосудием, как указано в документах ООН, и эти вопросы Украина уже прорабатывает. Мы понимаем, кто точно подвергнется люстрации. Это, конечно, нарушители прав человека, совершающие военные преступления, преступления против человечности, акты геноцида. Другая часть населения, осуществлявшая коллаборационную деятельность, но не совершавшая военных или других тяжких преступлений, может быть подвергнута либо амнистии, либо люстрации», — объяснила чиновница.

В то же время Ташева подчеркнула, что большая часть населения Крыма никакой ответственности за проживание под властью российских захватчиков нести не будет.

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