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"Там нет лаборатории". Зеленский объяснил, почему не сдал анализы в медпункте на Олимпийском

5 апреля, 08:57
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"Там нет лаборатории". Зеленский объяснил, почему не сдал анализы в медпункте на Олимпийском - фото

Valentyn Ogirenko/Reuters

Зеленский сдал анализы в частной лаборатории Евролаб

Кандидат в президент Украины шоумен Владимир Зеленский не сдал анализы в медпункте на Олимпийском, потому что там нет лаборатории. 

Об этом он сказал после того, как сдал кровь в частной лаборатории Евролаб.

"Там нет лаборатории. Никто не знает о существовании там лаборатории", - сказал он журналистам.

Шоумен добавил, что при необходимости сдаст на анализы волосы и ногти.

"Скажут - будем", - ответил он.

Зеленский также рассказал, что анализ его крови будет готов через три дня.

"Это будет глубокий анализ, через три дня мы получаем результат на электронную почту. Всем его покажем, все официально", - резюмировал шоумен.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.

Он также озвучил ряд условий проведения дебатов, среди которых извинения и медицинская экспертиза.

В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского. В его штабе заявили, что Зеленского ждут в медпункте Олимпийского для сдачи анализов.

Зеленский отказался сдавать анализы на НСК Олимпийский, а решил сдать их в клинике Евролаб.

В ответ в штабе Порошенко заявили, что Зеленский избегает независимого обследования на алкоголь и наркотики.

Позже Порошенко записал еще одно видеообращение, адресованное Зеленскому.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли Зеленский и Порошенко.

Шоумена поддержали 30,24% избирателей, а действующего президента страны - 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Петр Порошенко Владимир Зеленский Анализ крови Дебаты

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