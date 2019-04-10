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Там может происходить что угодно. Порошенко негативно оценил украинские суды, рассматривающие иски по ПриватБанку

Сегодня, 20:16
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Там может происходить что угодно. Порошенко негативно оценил украинские суды, рассматривающие иски по ПриватБанку - фото

Кадр відео Радіо НВ via YouTube

Порошенко заявил, что перезагрузка судов первого звена очень задержалась

Президент Украины Петр Порошенко, комментируя в эфире Радио НВ возможность компенсации за национализацию ПриватБанка его экс-владельцу Игорю Коломойскому, негативно оценил нереформированные украинские суды.

"У нас огромное количество судов по ПриватБанку. Причем львиная доля находится в нереформированных судах первой инстанции. Потому что когда ВККС и Высший совет правосудия были заняты формированием Высшего антикоррупционного суда, конечно, перезагрузка судов первого звена очень задержалась. И на сегодняшний день они де-факто не реформированы. К сожалению, там может происходить что угодно", - заявил президент.

Напомним, 1 апреля окружной административный суд Киева завершил рассмотрение дела по существу по иску бизнесмена Игоря Коломойского к Национальному банку Украины, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Кабинету министров и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о национализации ПриватБанка.

18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка.

Согласно данному решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

3 июля 2017 года Министерство финансов Украины решило докапитализировать ПриватБанк еще на 38,6 млрд грн. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн – в декабре.

Теги:   Президентские выборы 2019 Президентские выборы в Украине 2019 Порошенко на НВ Судебная реформа Национализация Приватбанка Приватбанк Игорь Коломойский Петр Порошенко

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