Там может происходить что угодно. Порошенко негативно оценил украинские суды, рассматривающие иски по ПриватБанку Сегодня, 20:16 287 Цей матеріал також доступний українською Кадр відео Радіо НВ via YouTube Порошенко заявил, что перезагрузка судов первого звена очень задержалась Кадр відео Радіо НВ via YouTube

Президент Украины Петр Порошенко, комментируя в эфире Радио НВ возможность компенсации за национализацию ПриватБанка его экс-владельцу Игорю Коломойскому, негативно оценил нереформированные украинские суды.

"У нас огромное количество судов по ПриватБанку. Причем львиная доля находится в нереформированных судах первой инстанции. Потому что когда ВККС и Высший совет правосудия были заняты формированием Высшего антикоррупционного суда, конечно, перезагрузка судов первого звена очень задержалась. И на сегодняшний день они де-факто не реформированы. К сожалению, там может происходить что угодно", - заявил президент.

Напомним, 1 апреля окружной административный суд Киева завершил рассмотрение дела по существу по иску бизнесмена Игоря Коломойского к Национальному банку Украины, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Кабинету министров и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о национализации ПриватБанка.

18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка.



Согласно данному решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

3 июля 2017 года Министерство финансов Украины решило докапитализировать ПриватБанк еще на 38,6 млрд грн. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн – в декабре.