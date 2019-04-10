Там может происходить что угодно. Порошенко негативно оценил украинские суды, рассматривающие иски по ПриватБанку
"У нас огромное количество судов по ПриватБанку. Причем львиная доля находится в нереформированных судах первой инстанции. Потому что когда ВККС и Высший совет правосудия были заняты формированием Высшего антикоррупционного суда, конечно, перезагрузка судов первого звена очень задержалась. И на сегодняшний день они де-факто не реформированы. К сожалению, там может происходить что угодно", - заявил президент.
Напомним, 1 апреля окружной административный суд Киева завершил рассмотрение дела по существу по иску бизнесмена Игоря Коломойского к Национальному банку Украины, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Кабинету министров и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о национализации ПриватБанка.
18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка.
Согласно данному решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.
3 июля 2017 года Министерство финансов Украины решило докапитализировать ПриватБанк еще на 38,6 млрд грн. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн – в декабре.