«Это далеко не все скандалы». Мы еще услышим многое, когда дойдем до таможни или пограничной службы — политолог 23 января, 20:24 Эксклюзив NV Алексей Кошель, политолог (Фото:Алексей Кошель/Facebook)

Алексей Кошель, политолог, в эфире Radio NV рассказал, что последние коррупционные скандалы, несмотря на войну, могут стать лишь одними из первых, и последующие будут иметь еще больший объем, и это стало результатом активности САП и НАБУ.

— Давайте начнем с депутата Столара. Как вы считаете, какая могла быть причина, что его так и не выпустили. Как дальше страна будет вести себя с такими представителями парламента?

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— На самом деле, может быть много причин. Я не исключаю внутрипартийных, возможно, споров в бывшей ОПЗЖ. Но не исключаю того, что скорее всего, на две трети, я уверен, что это было сделано властью для того, чтобы продемонстрировать, что власть пытается хоть как-то погасить этот позорный скандал с высокопоставленными чиновниками, с депутатами, находящимися на Лазурном побережье.

Методов влияния на Столара не так много, поскольку он имеет статус народного депутата Украины, но не выпуск за границу — просто продемонстрировать обществу о том, что есть попытка сделать хотя бы что-то. Что у общества есть вопрос, каким образом люди, избранные по спискам ОПЗЖ, по спискам пророссийской партии, продолжают работать в украинском парламенте. И недовольство этими вопросами — достаточно большое, поэтому нужно таким образом продемонстрировать хотя бы какие-то результаты работы.

— Теперь Столар вернется к парламентской деятельности и как другие представители бывшей ОПЗЖ будет работать?

— Я думаю, что в бывшей ОПЗЖ там есть две категории. Первая категория — думает, как сохраниться в украинской политике. То есть действительно сохранить статус, избежать уголовных производств. Вторая категория — [думает как] сформировать новую политическую партию и попробовать свои силы, чтобы сохраниться хотя бы в формате мягкой пророссийскости. Мне сложно сказать, к какой категории принадлежит господин Столар, но и нас, собственно, меньше всего это интересует. Но сейчас важно дать ответ обществу, что будет дальше с ОПЗЖ. И такими мелкими шагами: не выпустили, раскрутили информационную кампанию — этими шагами проблему не решить.

Нам нужно сейчас решить вопрос: первое — пребывание ОПЗЖ в составе парламента, второе — чтобы депутатами от запрещенных пророссийских партий в местных органах власти, а там проблема колоссальная, потому что на востоке и на юге — это 30–40 процентов депутатов местных советов — запретить баллотироваться.

И ключевой вопрос, он ключевой в этом аспекте — это решение о запрете баллотироваться на следующих выборах или лучше на следующих нескольких избирательных кампаниях, скажем, в ближайшее десятилетие, депутатам всех уровней, всех пророссийских партий, начиная с 2014 года, лидерам этих партий, ячеек, тому подобное. То есть провести люстрации, очистить украинскую политику в будущем от рашистских партий.

— Еще по скандалу с яйцами Министерства обороны и не только с яйцами. Относительно того, что журналисты обнаружили, что продукты для военнослужащих закупались втрое дороже. Минобороны заявляет, что эти обвинения имеют признаки умышленных манипуляций. И здесь два мнения есть: кто-то называет происходящее враждебным ИПСО, а кто-то действительно — коррупцией. Как вам кажется, о чем в данном случае идет речь?

— Я тщательно прочитал заявление Министерства обороны. Оно мне — заявление ни о чем. Они приняли решение работать в формате нападения. Лучший ответ — это напасть и сказать о журналистах-расследователях, что они трижды не правы. О журналистах расследователях я очень высокого мнения.

— В последнее время этих скандалов все больше и больше. И мы видели задержание заместителя министерства развития общин на взятке в 400 тысяч долларов. Эта история из Минобороны.

Даже история с тем, что чиновник львовской полиции своей девушке подарил пропуск на проезд на автомобиле по площади Рынок. Что это вообще такое, почему все это активизировалось? Как мы можем понимать, что происходит сейчас у нас в государстве?

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— Согласитесь, я думаю, это далеко не все скандалы. Потому что главные органы власти с коррупционными рисками — пока там скандалов было мало. Я имею в виду — это таможня, это налоговая, это структуры с наибольшими коррупционными рисками. Я думаю, что главная причина, почему такая волна скандалов, и опять-таки вспомните громкий скандал с руководителем Днепропетровской областной администрации Резниченко со строительством дорог.

И список достаточно длинный. Я думаю, что главная причина, почему сейчас массово появились скандалы, — это то, что у нас заработали САП и НАБУ. Два органа, у которых главная задача — это борьба с коррупцией. Ее работа стала очень активной.

И там перечень по народным депутатам, по возмещению аренды за жилье, по не внесению изменений в декларацию — они подняли весь этот массив. Более того, я думаю, что дальше мы будем свидетелями, несмотря на войну, когда такая волна коррупционных скандалов будет увеличиваться. Прежде всего, это работа НАБУ и САП. Но вопрос: насколько они будут влиятельными, насколько эти скандалы будут, скажем, ударами по власти, насколько они будут иметь общественный резонанс, насколько они будут иметь волну недовольства или разочарования. Это будет зависеть от того, какие действия будут предпринимать власти.

Вот, скажем, с министром развития инфраструктуры власти сработали мгновенно, Кабинет министров уволил этого заместителя. Но этим вопрос не решается. То есть, пока мы видим пафосные заявления со стороны господина Арахамии, который говорит о том, что придет весна, точно будем сажать по законам военного положения. Извиняюсь, у меня впечатление, что это слова не политика, не народного депутата, который должен говорить об определенных законодательных препятствиях для коррупции, о развитии антикоррупционных политик и т.д. А это слова человека, который пересмотрел советских фильмов, эти кальки — по законам военного положения.

Какие законы военного положения для борьбы с коррупцией? Это просто чушь. И поэтому сейчас, по моему убеждению, должно быть несколько вещей. Первое — кадровые увольнения и кадровые увольнения не на уровне исполнителей, не на уровне мелких жуликов, а на уровне руководителей министерств. То есть общество должно увидеть, что власть мгновенно реагирует. Второе — это продолжение антикоррупционной политики, законодательное регулирование и т.д. Нужно провести ревизию, какие законодательные недоработки в парламенте по антикоррупционной работе.

Я хочу напомнить, что и НАБУ и САП — это многолетняя история, когда им просто вставляли палки в колеса: неизбрание руководства, разные препятствия. Это ключевые демонстрации, которые должны быть со стороны власти на сегодня. Потому что в период войны нам недопустимо, чтобы коррупционные скандалы происходили в вопросе, что касается поставок армии. Потому что это самое худшее, что может быть и самое худшее последствие — это разочарование в обществе.

— Кстати, не только господин Арахамия высказывался по поводу того, что происходит в Украине, но и президент Зеленский в предыдущем вечернем обращении сказал, что эта неделя будет временем соответствующих решений, уже подготовленных.

И Зеленский сказал, что это будет справедливо, в каждой ситуации будут подробно разбираться по энергетике и закупкам, по отношениям между центральной властью и регионами, по закупкам для военных. А что это за решение может быть на уровне президента?

— Я думаю, здесь нужно говорить, какие решения мы хотели увидеть и какие решения могут быть. Я думаю, что президент для того, чтобы прекратить этот скандал, а стоит отметить, что этот скандал является самым плохим за весь период президентства Владимира Зеленского и он непосредственно будет иметь значительные последствия. Для того чтобы его минимизировать, потому что это вопрос не политического будущего политика Зеленского, это вопрос репутации государства прежде всего, это вопрос возможной волны разочарования в обществе, чего мы не можем себе позволить. А это гораздо серьезнее.

Я думаю, что это должна быть большая кадровая зачистка всех уровней. Это должен быть вопрос кадровых отставок: руководителя Днепропетровской ОГА, потому что там есть серьезные сомнения в том, что могли гулять очень большие суммы в несколько миллиардов на абсолютно неуместные проекты во время войны с возможными коррупционными рисками. Это должны быть кадровые вопросы внутри Офиса президента. Коррупционных скандалов нет больших или малых, я имею в виду историю с тем, что замруководителя Офиса ездил на автомобиле, который передала компания General Motors. Это недопустимо. Это нельзя относить к категории мелочей на фоне миллиардов. Вопрос в другом.

Вопрос о том, что государство получает серьезные репутационные удары. Мы выглядим дикарями в глазах наших западных партнеров, помогающих техникой, оружием, финансами. И это должен быть пакет кадровых решений на уровне министров, на уровне руководителей ОГА. Большой пакет кадровых решений. Это был бы достойный ответ. Пока у меня впечатление, когда мы говорим о заявлениях президента, о заявлениях господина Арахамии, одного из руководителей депутатской фракции монобольшинства, пока мы видим громкие заявления, громкие слова. Я хочу верить, что реальные шаги будут.

— Вот вы вспомнили несколько раз относительно руководителя Днепропетровской ОВА Резниченко, о его деле. Часто вспоминая о нем журналисты вспоминают и Кирилла Тимошенко, занимающегося руководителями ОВА и занимавшегося Большим строительством. Мы на прошлой неделе получили такие слухи в СМИ со ссылкой на источники, что и до офиса президента могут добраться определенные чистки.

И мол, Кирилл Тимошенко следующий. Сейчас все как-то притихло. Как вы считаете, это были такие, так сказать, вбросы, действительно ли может произойти такое, что офис президента также будет определенным образом переформатирован?

— Еще два дня назад я не верил в то, что офис президента может переформатироваться. Но на фоне скандала в Минобороны власти должны понимать, что просто маленькими шагами проблему не решить — должна быть массовая зачистка, должны быть массовые кадровые изменения, должен быть пакет решений в Парламенте по антикоррупционной работе. Но у меня создается впечатление, что властная команда всегда занимает тактику, что когда есть проблема, ее лучше замолчать, переключить внимание на что-то другое.

И общество на фоне событий, очень быстро меняющихся в ежедневном формате, просто может забыть фамилию отдельных чиновников, в том числе высокопоставленных. К примеру, мы сейчас забыли фамилию бывшего руководителя Службы безопасности Украины, который пришел из властной команды и к которому было много вопросов по его работе в первые недели войны.

Сейчас господин Баканов просто скрылся с информационного поля, вообще о нем ничего не известно. Поэтому я не исключаю, что такая тактика — исчезновение с информационного поля, просто отойди в сторону и помолчи несколько месяцев или полгода, и о тебе очевидно забудут. Очевидно, что такая тактика полушагов, она также может использоваться.

— А как общество это вообще все воспринимает? Потому что с одной стороны есть все эти коррупционные проявления, с которыми нужно бороться, на которые нужно реагировать. С другой стороны, во время войны нам нужно единство и иногда эти волны зрады в соцсетях, они просто захлестывают да еще враг на этом действительно наживается.

— Наживаются. И здесь есть большая проблема, потому что в последние 10 месяцев мы живем в формате, когда власть лучше не критиковать ни местную, ни центральную. Потому что до нас всегда доносят мнение, что критика власти может ослабить наше единство, нашу единую позицию. А единство у нас действительно есть: у нас 95 процентов взрослых граждан верят в победу, при этом в очень короткий период времени. Это очень важно.

Это единство нельзя разбивать в любом случае. И потому общество на фоне ежедневных похорон даже в маленьких городках, коррупционные скандалы отходят на второй план. И это вполне естественно, это абсолютно обычная человеческая реакция.

Но нам нужно быть всегда критически настроенными к власти. В любом случае не обсуждаются вопросы, связанные с войной, любые вопросы, связанные с военными действиями. В этом плане должно быть доверие к власти. Но все остальное, что касается кадровой политики, и что касается эффективности работы власти, что касается ряда других вопросов, мы должны воспринимать достаточно критически в любой период времени. Это очень важно, потому что мы видим не только коррупцию наверху, а мы также видим и проявления коррупции на местах. Мы также видим неэффективность властей на местах.

Мы также видим глупое, если не сказать, бессмысленное расходование средств во время войны. Я имею в виду и продолжение Большого строительства — это десятки километров дорог на автодороге Хмельницкий-Винница, которые строились в период лета прошлого года. Мы видим совершенно ненужные проекты на местах, когда местные власти начинают заниматься вопросами ремонтов дорог. Я имею в виду не аварийных дорог, а дорог, что называется под ноль.

Начинают заниматься обустройством тротуаров, строительством объектов, с которыми община может подождать безболезненно в ближайшие годы. Более того, я встречал примеры, когда отдельные общины устанавливали фонтаны летом 2022 года. То есть это совершенно ненужные издержки. И нам нужна сейчас очень эффектная работа властного механизма — и на уровне государства, и на уровне местного самоуправления.