Табу на дальнобойные ракеты для Украины снимается — Зеленский

17 февраля, 20:39
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Президент Владимир Зеленский (Фото:ОП)

Президент Владимир Зеленский (Фото:ОП)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 17 февраля, рассказал, что табу на поставки дальнобойных ракет Украине уже «снимается».

Глава государства отметил результаты продолжающегося «дипломатического марафона» Украины.

«Уже создана танковая коалиция для Украины, снимается табу по поставкам дальнобойных ракет, есть новые достижения в усилении украинской артиллерии, мир уже услышал, насколько необходимо для общемировой безопасности создание авиационной коалиции для Украины», — сказал он.

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Немецкая САУ Panzerhaubitze 2000 на вооружении 43-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ недалеко от Бахмута, Донецкая область, 5 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Marko Djurica) По стандартам НАТО. Началась гонка между западными производителями оружия за ведущее место в Украине — интервью главреда Defense Express

Зеленский также сообщил, что на следующей неделе Украине представит «важную резолюцию» в Генассамблее ООН.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее называл дальнобойные ракеты одной из трех тем вооружений (вместе с танками и истребителями), по которым у союзников Украины пока нет политического решения. В январе партнеры согласились передать Украине первые тяжелые западные танки — Leopard, Challenger 2 и M1 Abrams.

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3 февраля пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что в новый пакет военной помощи Украине на 2,175 млрд долларов входят снаряды GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) c радиусом действия 150 км. Агентство Bloomberg сообщало, что после заключения контракта на производство GLSDB их поставки займут около девяти месяцев.

Инфографика: NV
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Ракеты Военная помощь Поставки оружия Владимир Зеленский Поддержка Украины Война России против Украины

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